Sanna Marin älähti kuntavaaliavauksessaan ikävästä ilmiöstä: "Tähän on tultava loppu"

Marin otti puheessaan kantaa myös siihen, että moni on vaalien alla kertonut jäävänsä politiikasta pois, koska yhteisten asioiden hoitamisesta ja keskustelusta on tullut epäasiallista. Esimerkiksi kokoomuksen Kirsi Piha jättäytyi pois Helsingin pormestarikisasta juuri tästä syystä.

– Tähän on tultava loppu. Voimme olla eri mieltä, mutta jokaista ihmistä tulee kunnioittaa. Meidän on pysähdyttävä miettimään, minkälainen yhteiskunta haluamme yhdessä olla.

– Kevät onkin tuonut mukanaan paitsi valoa myös näkymän siihen, milloin voisimme palata normaalimpaan arkeen. Arkeen, jossa voimme tavata kasvotusten läheisiä ja kokoontua ystävien kanssa yhteen. Hallitus on käsitellyt tällä viikolla suunnitelmaa siitä, miten rajoituksia voidaan purkaa hallitusti kevättä ja kesää kohti kuljettaessa. Suunnitelman tarkoituksena on luoda kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille näkymä yhteiskunnan avautumiseen. Tavoitteenamme on, että kun koulutyö kesäkuussa päättyy, lapset pääsevät kesäleirille ja mökkijuhannusta voi alkaa suunnitella. Ravintolassa ja yleisötilaisuuksissa voi käydä terveysturvallisesti, ulkoilmassa voi harrastaa ja ystäviä tavata huolettomin mielin.

– Monen kunnan taloustilanne on ollut hankala jo ennen koronaa. Sdp:n linja on, että kuntien valtionosuuksilla on turvattava palveluiden tasa-arvoinen saatavuus. Mikäli kunnille asetetaan lisää tehtäviä, on ne myös resursoitava. Kunnilla on myös tärkeä rooli alueensa ja koko Suomen elinvoiman vahvistamisessa.