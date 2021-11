SDP:n aluevaaliohjelmassa painottuvat sote-palveluiden saatavuus ja ihmisläheisyys

– Jokaisen meistä on voitava luottaa saavamme tukea ja hoitoa sitä tarvitessamme. Näiden tavoitteiden toteutuminen vaatii vahvoja hyvinvointialueita, joiden päätöksenteko toimii tehokkaasti, palvelut ovat käyttäjälähtöisiä, rahoitus turvattu ja demokratia toimivaa.

Tulevien hyvinvointialueiden lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Näitä alueita on yhteensä 21. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan.

Yhden luukun periaatteella

Keskusta on linjannut tavoitteekseen, että se haluaa sote-palveluaseman jokaiseen kuntaan. Minimitasona se pitää, että jokaisessa kunnassa on oltava saatavilla lääkäripalveluita.

– Samasta paikasta tulisi saada apuja ja neuvoja ongelmien kokonaisuuteen sen sijaan, että asiakkaan on osattava etsiä tukea eri luukuilta.

Hoitotakuusta ja ulkomailta apuja

Hoitoon pääseminen liittyy käytännössä niin sanotun hoitotakuun kiristämiseen. Hallituksen tavoite on tiukentaa hoitotakuuta perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömään hoitoon pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

– Me haluamme varmistaa kentällä käytännössä, että se, minkä me lainsäädäntöön tulemme kirjoittamaan, myös toteutuu. Olemme (hallituksen) budjettiriihessä varanneet rahoituksen seitsemän päivän hoitotakuun toteuttamiseen, ja lainsäädäntötyö on käynnissä, Marin sanoi lokakuussa tiedotustilaisuudessa.