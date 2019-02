Petteri Orpo MTV-kolumnissa: Kokoomus asettuu hoitajamitoituksen taakse – laiminlyöntien rangaistuksia tiukennettava laissa

Kyllä – haluamme vanhuksille lisää hoitajia, jotta jokainen saa tarvitsemansa hoivan.



Mainos

Kyllä – vanhuspalvelulakia pitää tiukentaa.



Kyllä – väärinkäytöksiin on puututtava nykyistä paljon tiukemmin ja nopeammin.



Ja kyllä – me lähdemme siitä, että hoitajia pitää ensin lisätä sinne, missä tarve on suurin.



Muut puolueet ovat vaatineet vanhuspalvelulakiin kirjausta hoitajien määrästä. Kokoomus ei tässä asetu poikittain. Kannatamme lain tiukentamista, ja meillä on siihen ehdottaa hyvä ratkaisu.



Luku ei yksin riitä

Yksi lakiin kirjattu luku ei takaa parasta mahdollista hoivaa vanhuksille. Kokoomus tahtoo, että lakiin kirjataan ennemmin peruste sitovalle, yksilölliselle mitoitukselle, joka perustuu hoivan tarpeeseen. Tuo mitoitus voi olla jopa merkittävästi suurempi. Hoitajien määrän pitää aina perustua ihmisen tarpeeseen, ammattitermein hoitoisuuteen.



Jokaisen ihmisen tilanne on erilainen. Vuodepotilas tarvitsee enemmän apua kuin henkilö, joka pystyy liikkumaan itsenäisemmin turvallisesti. Siksi hoitajien määrän pitää voida vaihdella tilanteesta riippuen. Mitoitus voi olla pienempi tai suurempi kuin jokin yksittäinen luku. Sitä pitää myös säännöllisesti päivittää. Tämä ei ole korkeampaa matematiikkaa.



Hoidon ammattilaisia kuunneltava

Mainos

Kuka tuon hoidon tarpeen määrittelisi? Kokoomus luottaisi suomalaisiin hoivan ammattilaisiin, joilla on hoidon tarpeen mittaamiseksi työkalut. Haluamme, että lakiin ja asetukseen kirjataan niissä käytettävät kriteerit.







Kokoomuksen ratkaisuihin on suuntaviivat joulukuussa julkaistussa seniorikannanotossamme. Esityksiämme toi esille viime viikon A-Talkissa myös hyvä, asiantunteva kansanedustajamme Jaana Laitinen-Pesola.



Valtiovarainministerin tehtävä on muistuttaa siitä, että kaikki maksaa. Kuntaliiton kustannusarvio muiden puolueiden esittämälle hoitajamitoitukselle on 250 miljoonaa euroa – kuntien rahoja. Koska kunnilla ei ole rahaa rajattomasti, meidän olisi mietittävä yhdessä sitäkin, mitä muitakin hyviä tapoja on vanhusten palveluja parantamiseksi.



Vanhusten hoivan kokonaisuudessa on nimittäin monta muutakin osaa. On ratkaistava, miten parannamme tärkeitä kotipalveluita, joiden piirissä on noin 50 000 vanhusta. Myös omaishoitajien tärkeä työ vaatii enemmän tukea. Hätiköity ratkaisu voi tarkoittaa, että parannus yhdessä kohdassa johtaa heikentymiseen muualla – niin ei saa käydä.



Väärinkäytöksiä ei voi sallia – lakia tiukennettava

Mielestäni ensisijaisen tärkeää on myös vahvistaa valvontaa. Siihen olen valmis lisäämään rahaa heti, sillä hoivakotien väärinkäytöksiä ei kerta kaikkiaan voi sallia.



En hyväksy kenenkään osalta sitä, että lakeja ja ohjeistuksia ei noudateta, tai että voittoa tavoitellaan tinkimällä vanhusten hoidon laadusta. Kaikkien valvonnan keinojen pitää olla mahdollisia, laiminlyönneistä pitää voida ilmoittaa myös nimettömästi.



Kokoomus ehdottaa, että lakiin kirjataan tiukemmat seuraamukset laiminlyönneistä, jotta väärin toimivat joutuvat vastuuseen. Olen pyytänyt oikeusministeri Antti Häkkästä selvittämään tätä kysymystä. Ihmisen heitteille jättäminen on rikollista.



Vanhusten hoiva ja sen laatu ovat todella tärkeitä kysymyksiä maassa, jonka väestö harmaantuu nopeasti. Kokoomus on ollut 12 vuoden ajan ollut etsimässä ratkaisuja – meille olisi kelvannut usea eri malli vuosien varrella. On aika hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, jotta järjestäjävastuut ja valvonnat saadaan kuntoon. Valinnanvapauden myötä ihmiset saavat valita hoitopaikkansa itse. Silloin palvelutalo, jossa hoidosta tingitään, saa kokea asiakaskadon.



On hyvä, että vanhustenhoidon kokonaisuus on noussut keskusteluun. Ikäihmisten palvelujen ja osaavan henkilöstön tarve kasvaa koko ajan. Tarvitsemme lisää keskustelua arvokkaasta vanhuudesta, ja siinä on kuultava asiantuntijoiden ääni. Kysymys ei ole yhdenkään yksittäisen puolueen ratkaistavissa – ratkaisut on haettava yhdessä. Kokoomus osallistuu tuohon keskusteluun täysipainoisesti ja ikäihmisiä arvostaen.



Petteri Orpo



valtiovarainministeri, Kokoomuksen puheenjohtaja