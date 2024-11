Vihreiden vaihtoehtobudjetti leikkaisi ympäristön haittatukia: "Ei pidä paikkansa, että lapsilta ja nuorilta on pakko leikata"

– Summa on suuri, mutta vaikea taloustilanne edellyttää vaikeita päätöksiä, puolue toteaa vaihtoehtobudjetissaan.

– Toivon, että tämä on sellainen lista, joka löytää tiensä myös hallituksen pöydälle, koska puheet siitä, että on pakko leikata lapsilta ja nuorilta, koska kaikki laarin pohjat on käyty, ei pidä paikkaansa, sanoi vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.