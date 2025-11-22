Kuntien rahoitusuudistuksen kaatuminen herättää kysymyksiä hallituksen toimintakyvystä, sanoo keskustan puheenjohtaja. Seuraavien vaalien jälkeen Antti Kaikkonen on "valmis vaikka pääministeriksi".
Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen pitää kuntien valtionosuusuudistuksen kaatumista isona epäonnistumisena hallitukselta. Hän hämmästeli puoluevaltuustopuheessaan kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen (kok.) tapaa kertoa uudistuksen kariutumisesta.
– Hallitus tiedotti eilen perjantai-illan pienellä tviitillä varsin jättimäisestä asiasta. Ministeri Ikonen tviittasi eilisiltana ohimennen, että kuntien valtionosuusuudistus ei etene. Hän kertoi, että se on harmillista, Kaikkonen sanoi
Ikonen kertoi STT:lle perjantai-iltana, että uudistushanke kariutui koska hallituspuolueet eivät saaneet sopua aikaan sen ehdoista. Neuvottelujen venyttyä aika loppui, eikä uudistusta saataisi vietyä ajoissa läpi lainsäädäntöprosessista, jotta uudistus saataisiin voimaan vuoden 2027 alussa.
Kaikkonen kummasteli hallituksen tapaa tiedottaa asiasta.
– Ei tiedotetta asiasta, ei tiedotustilaisuutta, vaan muutaman rivin tviitti. Kyse on hallituksen isosta epäonnistumisesta, joka pitää ison osan kuntia erittäin vaikeassa ja epäoikeudenmukaisessa tilanteessa. ”Harmillista” on tässä tilanteessa aika lievä ilmaisu, Kaikkonen torui.
Kaikkosen mukaan epäonnistuminen herättää jälleen uuden kysymyksen hallituksen toimintakyvystä.
– Nostetaanko kädet pystyyn jo nyt, vaikka hallituskautta on vielä puolitoista vuotta jäljellä?