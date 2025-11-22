– Ei tiedotetta asiasta, ei tiedotustilaisuutta, vaan muutaman rivin tviitti. Kyse on hallituksen isosta epäonnistumisesta, joka pitää ison osan kuntia erittäin vaikeassa ja epäoikeudenmukaisessa tilanteessa. ”Harmillista” on tässä tilanteessa aika lievä ilmaisu, Kaikkonen torui.

Tavoitteena pääministerin paikka

– Se on kova tavoite, mutta ei mahdoton. Ja omasta puolestani voin sanoa sen, että olen tähän sitoutunut. Olen valmis vaikka pääministeriksi, koska nyt on kyse isänmaan tulevaisuudesta. Suomen selviytymisestä, hän julisti.

Keskustan Kurvinen: Punasinihallituksessa olisi kokoomuksen ja SDP:n huonot puolet

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen varoittaa suomalaisia punasinihallituksen uhasta. Kurvinen sanoi puoluevaltuustossa, että väkevät voimat oikealla ja vasemmalla rakentelevat jo uutta hallitusta SDP:n johdolla.



Keskusta halutaan pelata sivuun, kun uutta hallitusta juntataan Helsingin kabineteissa ja ravintoloissa, Kurvinen maalaili. Seuraukset Suomelle olisivat karuja, hän varoitti.



– Punasinihallituksessa tarjolla suomalaisille on molempien puolueiden huonot puolet: kokoomuslainen kovasydäminen leikkauspolitiikka ja SDP:n himoverottaminen.



Tällainen hallitus ajaisi Kurvisen mukaan voimakkaasti keskittävää politiikkaa, jonka myötä nippuun ja lihoiksi laitettaisiin pienet kunnat ja iso osa hyvinvointialueista. Terveyspalvelut vietäisiin kaupunkeihin ja päiväkodit ja koulut keskitettäisiin.



– Punasini iskee myös perheisiin: ensimmäisenä menee kotihoidontuki ja sitten rajataan perhevapaita, Kurvinen varoitti.



Vaaran torjumiseksi keskustan pitää pyrkiä eduskuntavaaleissa ykköspuolueeksi ja tavoitella pääministerin paikkaa, hän linjasi.