Sdp:n Antti Rinne: Jos suomalaisten turvallisuus vaatii, Natoon pitää liittyä

Rinne tviittasi lauantaina Ukrainan tueksi ja totesi samalla, että Suomen ja suomalaisten turvallisuus ja elämä ilman pelkoa on varmistettava.

– Jos se vaatii jäsenyyttä Natossa, niin se pitää tehdä. Nyt valtiojohto tarvitsee työrauhan kylmän viileään harkintaan parhaan tiedon valossa! tviitissä kirjoitettiin.

Rinne tähdensi STT:lle sunnuntaina, että linjaus on sama, joka on ollut voimassa siitä lähtien, kun hänet vuonna 2014 valittiin puolueen puheenjohtajaksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kun on liikkunut disinformaatiota myös Sdp:n kannasta, niin halusin vain todeta selvästi, että meidän turvallisuudestamme pitää pystyä huolehtimaan, hän sanoi.

– Tuossa ei sinällään mitään kovin uutta ollut, vaan samat peruslähtökohdat on ollut Sdp:llä jo ainakin 7–8 vuotta.

Rinne sanoo, ettei itse kovin mielellään puhu Nato-optiosta. Kyseessä on hänen mielestään ennen kaikkea itsenäisen valtion oikeus päättää kaikista ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä sulkematta mitään pois. Asia on ajankohtainen, kun turvallisuuspoliittinen tilanne lähialueilla ja Euroopassa on muuttunut ja meneillään on prosesseja, joissa arvioidaan tarvetta tehdä muutoksia Suomen ratkaisuihin. Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin ei ole kertonut henkilökohtaista näkemystään Nato-jäsenyydestä.

Kadonnut salasana johti tilin vaihtoon

Rinteen tviittaus tuli uudelta tililtä, jolla on toistaiseksi vain muutama tviitti ja muutama sata seuraajaa. Vanhalla Twitter-tilillä seuraajia on liki 42 000, mutta edellinen tviittaus on joulukuulta 2019. Sieltä ei ole luvassa enää uusia viestejä.

– Siinä oli vanha sähköpostitili, jonka salasanaa en tiedä, ja jolle ei ole löytynyt mitään väylää saada sitä auki, Rinne kertoi.

Li Andersson KU:lle: Nato-keskustelu luo ristiriitoja

Nato-keskusteluun otti viikonloppuna osaa myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, joka ei myöskään aio kertoa henkilökohtaista Nato-kantaansa. Vasemmistoliiton sisälle on kuitenkin syntynyt eripuraa keskustelun lähtiessä käyntiin, Andersson kertoi Kansan Uutisille.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Minulle on tullut jonkun verran palautetta, että keskusteluilmapiiri puolueen sisällä ei ole parhaimmalla mahdollisella tasolla. Jäsenistöllä on aika voimakkaita kantoja puolin ja toisin, Andersson sanoi.

Aiemmin Nato-vastaisuus yhdisti, mutta nyt kannat hajoavat.

– Ennen vanhaan on ollut niin, että Nato-vastaisuus on ollut puoluetta yhdistävä kanta. Nyt se on pikemminkin erottava. Osa jäsenistöstä on hyvin voimakkaasti Nato-jäsenyyttä vastaan ja osa suhtautuu siihen myönteisesti.