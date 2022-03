Antti Kaikkonen tapaa Yhdysvaltain puolustusministerin – "Koetan pitää huolta, että prosessi etenee"

Kaikkosen Pentagonin-vierailun tarkoituksena on keskustella Ukrainan sodasta ja syventää Yhdysvaltain ja Suomen puolustusyhteistyötä.

– Meillä on erittäin vakava tilanne Euroopassa. Yhdysvallat on meille tärkeä kumppani ja aivan keskeinen valtio turvallisuutemme kannalta. On todella tärkeää, että tapaaminen järjestyi tässä kohtaa. Hyvä näin, Kaikkonen sanoi ennen Austinin tapaamista.