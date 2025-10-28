MTV Uutiset kertoi aikaisemmin tänään, kuinka SDP:n kaupunginvaltuutettu Mahad Ahmed käyttää maisterin titteliä suoritettuaan 60 opintopisteen epävirallisen verkkotutkinnon.

SDP Helsingin puheenjohtaja Taru Reinikainen kertoo MTV Uutisille, että jatkossa puolue ohjeistaa jäseniään kääntämään eurooppalaiset ja kansainväliset tutkinnot tarkemmin virallisiin yhteyksiin.

– Meillä ei ole ollut tietoa, että on tällaisesta lyhyestä tutkinnosta kyse, Reinikainen sanoo.

Ahmedin MTV Uutisille toimittamasta tutkintotodistuksesta käy ilmi, että hänen tutkintonsa on epävirallinen 60 opintopisteen koulutus, joka ei vastaa tavanomaista suomalaista maisteritutkintoa.

Ahmed on suorittanut kahden ulkomaisen koulutuslaitoksen, ISPD Protocol and Diplomacyn ja Universidad Camilo José Celan, yhteisen erityisesti diplomatiaan keskittyvän koulutusohjelman. Yksityiset laitokset ovat erikoistuneet verkko-opintoihin ja -kursseihin.

Reinikaisen mukaan vaalilautakunta on kevään vaaleissa käynyt läpi Ahmedin kanssa, että mitä nimikettä hän voi käyttää virallisissa yhteyksissä.

– Sitä vaalilautakunta tarkastelee hyvin tarkkaan, Reinikainen kertoo.

Ahmedin syksyllä 2021 saamaan todistukseen titteliksi on merkitty ”Master of Arts In Protocol & Soft Diplomacy Skills”.