Pääministeripuolue ei lupaa terveysasemaa joka kuntaan – Marin: Harkinta pitää jättää tuleville päättäjille

Keskusta on linjannut aiemmin, että jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon asema. Minimitasona se pitää, että jokaisessa kunnassa on oltava saatavilla lääkäripalveluita.

Koko ohjelma julki marraskuussa

SDP ajaa sitä, että suomalaiset pääsevät oikea-aikaisesti ja ajoissa hoitoon. Keskeinen tavoite on myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön hyvinvointi.

Hoitoon pääseminen liittyy käytännössä niin sanotun hoitotakuun kiristämiseen. Hallituksen tavoite on tiukentaa hoitotakuuta perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömään hoitoon pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista, kun nykyään määräaika on kolme kuukautta.

– Me haluamme varmistaa kentällä käytännössä, että se, minkä me lainsäädäntöön tulemme kirjoittamaan, myös toteutuu. Olemme (hallituksen) budjettiriihessä varanneet rahoituksen seitsemän päivän hoitotakuun toteuttamiseen, ja lainsäädäntötyö on käynnissä, Marin sanoi.