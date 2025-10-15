SDP:n kannatus laski tuoreessa gallupissa alle 25 prosentin rajan.
Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana eduskuntapuolueena 24,8 prosentin kannatuksella, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta.
Pääministeripuolue kokoomusta suosi 18,2 prosenttia ja kolmantena tulevaa keskustaa 15,7 prosenttia vastaajista.
Suurin muutos on tapahtunut perussuomalaisten kannatuksessa, joka nousi syyskuusta 1,4 prosenttiyksikköä. Nyt puoluetta kannatti 12,8 prosenttia vastaajista.
Muiden kuin perussuomalaisten kannatusmuutokset ovat maltillisia.
SDP:llä on yhä tuntuva, yli kuuden prosenttiyksikön kaula kokoomukseen, vaikka puolueen kannatus laski tuoreessa gallupissa alle 25 prosentin rajan.
Perussuomalaiset on parantanut kannatustaan nyt neljässä viimeisimmässä HS-gallupissa. Vielä kesäkuussa puolueen suosio mateli kymmenessä prosentissa.
Kokoomuksen kannatus on puolestaan laskenut kesän mittauksista. Tuolloin puolue keräsi liki 20 prosentin kannatuksen.
Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on tällä hetkellä 37,8 prosenttia. Syyskuussa luku oli 36,9 ja elokuussa 37,0 prosenttia.
Verianin toteuttamaan kannatusmittaukseen haastateltiin 15.9.–12.10. kaikkiaan lähes 3 600:aa ihmistä. Aineisto kerättiin internetpaneelissa.
Virhemarginaali on noin 1,6 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.