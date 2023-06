Presidentti Niinistöltä näpäytys väitteille Suomen turvallisuuspolitiikasta: "Tätä taustaa vasten minusta se näyttää ihan toiselta"

– Sitä kuvannee esimerkiksi vuoden 2014 keskustelujen otsakekin "Karhu on herännyt, entä Suomi". Meillä on nyt jonkin verran syntynyt keskustelua siitä, että Suomessa ei avoimesti keskusteltaisi. Tätä taustaa vasten minusta se näyttää ihan toiselta, Niinistö sanoi.

"Maailman pelimerkit ovat asettumassa uuteen asentoon"

– Aivan selvästi, jos tuollaista kevyttä ilmaisua voi käyttää, maailman pelimerkit ovat asettumassa vähän uuteen asentoon. Siitä meidän kannattaa olla kyllä tarkoin selvillä, ja, sikäli kun mahdollista on, pyrkiä siihen vähän vaikuttamaankin. Koska tulevaisuuden kannalta se on megakysymys, Niinistö sanoi.

– Kaikkein ponnekkaimmin multilateraalisen yhteistyön kehittämisestä puhuivat Venäjä ja Kiina. Sanomattakin on selvää, että heillä on ilmeisesti vähän erilainen ajatus kyllä siitä, minkälaista se multilateralismi olisi.

– Meidän täytyy ymmärtää, että monilla muillakin kansoilla on kovia kokemuksia orjuuden ja kolonialismin ajoilta ja niin edelleen. Jolloin ehkä monilla on sellaista tuntemusta, että (he) ovat osattomia näissä kansainvälisissä järjestelyissä. Ja tässä suhteessa kaikkein tärkeintä on keskustella niiden kanssa, joiden kanssa ei välttämättä olla samaa mieltä, Niinistö lisäsi.