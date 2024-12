Anna, 39, oli ulkomailla, kun hänet tunnistettiin pysäyttävällä tavalla – "Kenelläkään muulla ei ole tuollaisia reisiä"

Fitnessurheilija Anna Ropponen hätkähti Tukholman lentokentällä, kun kaksi häntä lähestynyttä miestä kertoi tunnistaneensa hänet reisien perusteella. Suomeen paluu oli ilon jälkeen sen sijaan tyrmäävä, kun Ropposelle läväytettiin heti törkeä kommentti.

Pohjoissavolaisesta Joroisten kunnasta kotoisin olevalla Anna Ropposella, 39, on ollut nuoresta lähtien "ihan jäätävän isot reidet", kuten hän muotoilee. Pikamatkoja nuoruusvuosinaan juosseella ja hiihdossakin kisanneella Ropposella on piisannut räjähtävää voimaa.

Kilpaurheilu on sävyttänyt Ropposen elämää nuoruuden jälkeenkin. Mikkelissä nykyisin asuva nainen on myös nyrkkeillyt, soutanut ja pelannut amerikkalaista jalkapalloa. Fitnessurheilussa hän on kilpaillut vuodesta 2017 ja wellness fitnessissä vuodesta 2018, kun hänen lihaksikkaille jaloilleen hyvin sopiva laji rantautui Suomeen.

Ropponen on kisannut vuosien saatossa paljon ulkomaita myöten, saavuttanut hienoja voittoja ja yltänyt wellness fitnessissä muun muassa MM-hopealle. Edetäkseen entisestään urallaan hän vaihtoi vuosi sitten Suomen Fitnessurheilusta Suomen Kehonrakennusliiton alaisuuteen ja lähti jahtaamaan ammattilaiskorttia amerikkalaisen NPC:n kilpailuista.

Tähtihetki Tukholman lentokentällä

Yhden mieleenpainuvimmista tähtihetkistään Ropponen koki syyskuussa. Hän oli voittanut NPC:n Pro Qualifier -kilpailun Ruotsissa ja oli Tukholman lentokentällä valmistautumassa paluulennolle Suomeen, kun kaksi englantia puhunutta miestä tuli juttusille.

– He olivat Instagramissa kuulemma vuosien ajan seuranneet minua, katsoneet jalkatreenivideoitani ja hämmästelleet, miten tuo voi olla niin isojalkainen ja vahva. He tunnistivat minut reisistä ja pysäyttivät, että "sinun täytyy olla Anna Ropponen, kenelläkään muulla ei ole tuollaisia reisiä", Ropponen sanoo.

Huomattavat lihakset erottuivat trikoiden läpikin. Ulkomaisella lentokentällä ilmaistu ihailu oli kuitenkin niin tavallisesta poikkeava tilanne, että se hämmensi Ropposta.

– Se tuli puun takaa. Jotenkin sitä itse sokaistuu, ettei reisiä edes pidä kovinkaan isoina. Ovathan ne sitten varmaan aika melkoiset.

– Huomaan kyllä, että ihmiset tuijottavat, jos olen kavereideni tai lasteni kanssa jossakin, mutta harva tulee kuitenkaan kommentoimaan mitään, varsinkaan tuolla lailla ulkomailla.

Ropponen ei tullut kysyneeksi, mistä englantia puhuneet miehet olivat kotoisin, mutta kuvailee hymyilleensä koko lennon ajan.

– Tuollainen tuo onnistumisen iloa. Tunnistetaan ilman että olet lavalla bikinit päällä, vaan täysissä vaatteissa lentokentällä. Kyllä siitä otettu saa olla.

Törkyä

Ropposen fysiikka huomioitiin myös heti, kun hän oli palannut Suomeen Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Sanat olivat kuitenkin sillä kertaa törkeitä.

"Hyi v***u miten lihaksikas nainen", Ropponen sai kuulla.

– Valitettavan usein tämä kääntyy niin päin, että kun näyttää massasta erilaiselta, saa kuulla erilaisia kommentteja. Niitä saa kuulla melkein jopa enemmän kuin positiivisia.

Ropponen muistaa esimerkiksi hetken, kun hän oli kolmen lapsensa kanssa Korkeasaaressa.

– Joku lastensa kanssa ollut nainen katsoi minua päästä varpaisiin ja heitti omalle perheelleen, että tuo ei varmaan syö kuin kanaa ja riisiä. Minulla oli kuitenkin ihan samat välipalapullat herkkupäivänä.

Ääneen Ropposen kuullen töksäytetty oletus ei osunut maaliin. Urheilija on liputtanut julkisestikin monipuolisen kotiruoan puolesta.

– En ikinä lähtisi itse kommentoimaan kenenkään ruokailuja – käytöstavat pitäisi olla kaikilla kunnossa. Aina pyrkii olemaan hyvänä esimerkkinä muille. Itsehän sitä opettaa esimerkkiä lapsille, kuinka käyttäytyä.

"Kehorauhaa kaikille"

Anna Ropponen kuulee usein kommenttrja vartalostaan.

Ihon alle itsevarma ja -tietoinen Ropponen ei erottuvan fysiikkansa perusteella tehtyjä tölväisyjä päästä. Hän sanoo, että myös moisista kommenteista on enemmänkin otettu.

– Olen aina ollut poikkeavan näköinen, näkyvä ja räiskyvä persoona. Teinistä asti minusta on puhuttu, ja ulkonäkö liittyy myös vahvasti lajiini. Melkein pitää huolestua, jos kukaan ei mitään sano tai reagoi millään tavalla. Onpahan onnistunut, kun ihmiset huomaavat.

Ropponen peräänkuuluttaa, että kaikkien muiden tavoin lihaksikkaillekin ihmisille soisi kehorauhan.

– Surullisinta on ollut, että hyvin usein kommentoijat mainostavat olevansa itse bodypositive-ihmisiä. He ottavat kuitenkin oikeudekseen kommentoida hyväkuntoista. Se ei näköjään päde toisinpäin. Viesti voisi olla se, että kehorauhaa kaikille, on sitten hyvässä tai huonossa kunnossa, miten se määritelläänkään.

"Sitten lähdin minäkin"

Ropponen luo itse kannustavaa Instagram-sisältöä jakaen ajatuksiaan sekä esitellen aktiivisesti urheilijan elämäänsä sekä perhearkeaan. Vaikka törkyäkin tulee, 12 000 seuraajaa saanut Ropponen on ilahtunut saadessaan kuulla usein myös siitä, millaisena esimerkkinä hän on pystynyt osalle toimimaan.

– Aina jaksaa yllättää positiivisesti, mitä ihmiset uskaltautuvat myös livenä sanomaan ja mitä somessakin kuulee. Että "väsytti hirveästi, mutta kun sinä kerran lähdit salille ja teet sitä, tätä ja tuota, niin sitten lähdin minäkin". On saanut iskettyä kipinän johonkin, että hän lähtee liikkumaan, joko lenkille tai treenaamaan.

Ropposen ruoanlaitto- ja leivontajulkaisut ovat puolestaan innostaneet osaa kokkaamaan.

– Tietynlainen aktiivisuus ja reippaus ruokkii, positiiviset asiat kertautuvat positiivisina ja hyvä energia leviää. Siitä ovat monet sanoneet.

Kun muut kertovat Ropposen saaneen aktivoitua heitä, Ropponen saa välillä itsekin energiaa, jos ei ole muuten jaksaa.

– Sitten kuitenkin tekee ja lähtee.

"Sain puoli kiloa Annaa enemmän"

Anna Ropponen hamuaa menestyä lähitulevaisuudessa ammattilaiskortin veroisesti.

Ropposta ovat ilahduttaneet myös esimerkiksi joidenkin miesten kommentit kuntosalilla. 160 kiloa syväkyykkyennätyksekseen tehneelle naiselle on toisinaan tultu ylpeänä kertomaan, jos kyykkytulokset ovat olleet samaa luokkaa.

– On voitu olla sillä lailla, että "huh, olipa tiukilla, mutta sain kuitenkin puoli kiloa Annaa enemmän". On motivoinut silloin myös tuolla tavalla.

Aika ajoin salilla on kilvoiteltu leikkimielisesti tuloksista, vaikka Ropponen pitääkin käytettyjä painoja tärkeämpänä, että työ tuntuu lihaksessa.

– Ovathan nuokin kivoja juttuja. Aina olen tsemppanut ja kannustanut. Vaikka olisi miten kiire tahansa, aina ehtii ainakin peukun huikata, jos ei muuta.

Pakarat kasvamaan

Ropponen auttaa muita myös valmentajana sekä päätyössään nuorten psykiatrisella. Työpäivien jälkeen hän suuntaa mielellään kuntosalille, jossa omat huolet ja murheet unohtumaan silloin kun niitä on.

Siellä Ropponen jatkaa kovaa työtään yltääkseen ammattilaiseksi. Hän pyrkii tällä hetkellä varsinkin saamaan pakaroihin kokoa. Ropponen on siirtynyt vastikään Jari "Bull" Mentulan valmennukseen, jossa hän on esimerkiksi alkanut tehdä syväkyykkyjen sijaan enemmän hermottavia liikkeitä.

– Tuomaripalautteen mukaan kaikki muu on kohdillaan, niin kuin pro-karkeloihin pitää olla, mutta pakaran tulee olla aavistuksen verran isompi ja erottuvampi.

– Pakara saa entisestään kasvaa. En ole toisaalta vielä liian isoja pakaroita kellään kisaajalla nähnyt, Ropponen sanailee rempseään tyyliinsä.