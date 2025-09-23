Tanskan TV2:n toimittaja Peter Möller havaitsi venälaislaiva Astrol 1:n poikkeuksellisen liikkumistyylin, kun droonit lentelivät lentokentän yllä maanantai-iltana Kööpenhaminassa.

Oslon ja Kööpenhaminan lentokentät jouduttiin sulkemaan maanantai-iltana droonihavaintojen vuoksi. Tällä hetkellä viranomaiset yrittävät selvittää, kuka oli lentojen takana.

Tanskan TV2:n toimittaja Peter Möller perehtyi aiheeseen ja tutki, mitkä laivat purjehtivat Öresundin ja Køgenlahden vesillä yön aikana, jolloin droonit lentelivät Kööpenhaminan lentokentän yläpuolella.

Möllerin mukaan on kuitenkin edelleen kysymysmerkki, onko droonit kuljetettu Tanskaan laivalla tai lähetetty laivalta.

Hän teki kuitenkin havainnon venäläisestä Astrol 1 -nimisestä rahtilaivasta, joka on kulkenut viime viikon ajan Pohjois-Venäjän Arkangelin kaupungista kohti Pietaria. Laivojen liikkeitä voi seurata MarineTraffic-sivustolla.

117 metriä pitkä Astrol 1 hidasti vauhtiaan Anholtin itäpuolella sunnuntai-iltana ja purjehti hitaasti siksakkimaista kuvioita etelään Kattegatin läpi samaan aikaan, kun droonit havaittiin Kööpenhaminan lentokentän yllä. Sitten se kiihdytti taas vauhtiaan ja kulki Öresundin läpi.

Aluksella ei välttämättä ole mitään tekemistä lentokentän droonien kanssa, mutta sillä on yhteys Venäjään, joka on aiemmin ollut osallisena drooni-tapauksissa. Lisäksi Möllerin mukaan on selvää, että aluksen purjehdustyyli poikkesi normaalista.