EU:n ulkoministerit puntaroivat seuraavaa Venäjän pakotepakettia – "Putin pilkkaa"

EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään epäviralliseen kokoukseen Tanskan Kööpenhaminaan.

Kokous on EU:n puheenjohtajamaa Tanskan isännöimä. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Elina Valtonen (kok.). Ministerit tapasivat jo perjantai-iltana illallisen merkeissä.

Kokouksen asialistalla on Venäjän pakotteiden lisäksi myös Gazan tilanne, joka on entisestään pahentunut kesän aikana. YK julisti viime viikolla virallisesti nälänhädän Gazan kuvernoraatissa ja sanoi sen olevan Israelin aiheuttama.

Lisäksi Israel on aloittanut Gazan kaupungin valtauksen ja hyväksynyt kansainvälisen oikeuden vastaisten siirtokuntien laajennuksen Länsirannalla.

EU-maat ovat olleet kuitenkin hyvin jakautuneita sen suhteen, millaisia sanktioita Israelille tulisi asiassa asettaa.

Hollanti ja Ruotsi haluavat jäädyttää kaupankäyntiä

Ennen kokousta Hollanti ja Ruotsi lähettivät EU:n ulkosuhteiden korkealle edustajalle Kaja Kallakselle kirjeen, jossa ne muun muassa vaativat EU:ta jäädyttämään Israelin ja EU:n välisen assosiaatiosopimuksen kaupankäyntiä koskevan osion.

Monet asiantuntijat ovat pitäneet tätä yhtenä EU:n järeimmistä keinoista painostaa Israelia, sillä sopimus antaa Israelille merkittäviä helpotuksia kaupankäyntiin EU:n kanssa. EU on Israelin tärkein kauppakumppani.

EU-komissio taas esitti heinäkuussa Israelin osittaista poissulkemista EU:n merkittävästä Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelmasta.

Esityksen hyväksyminen vaatisi jäsenmaiden määräenemmistön. STT:n tietojen mukaan sopua asiasta ei ole saavutettu EU:n suurlähettiläiden tapaamisissa kesän aikana.

EU:ssa on yhä monia Israelia vahvasti tukevia valtioita, kuten Itävalta, Unkari ja Saksa.

Hallituksissa kiistaa

Israelin sanktiointi on jakanut eurooppalaisia hallituksia myös sisältäpäin. Hollannissa maan ulkoministeri Caspar Veldkamp erosi viime viikolla, kun hän ei onnistunut saamaan hallituksessa tukea tiukemmille Israelin vastaisille pakotteille.

Myös Belgiassa maan hallitus on vääntänyt asiasta viime päivät saamatta sopua aikaan. Maan ulkoministeri Maxime Prévot on uhannut maata hallituskriisillä ja sillä, että hän saattaa vetää tukensa hallituksen muilta esityksiltä, mikäli hallituksessa ei saada aikaan sopua Israelin sanktioista ja Palestiinan tunnustamisesta.

Myös Suomessa hallitus on ollut erimielinen paitsi Palestiinan valtion tunnustamisesta, myös siitä, tulisiko Gazassa Israelin iskuissa haavoittuneita lapsia tuoda Suomeen saamaan sairaalahoitoa.

Pakotepaketti puntarissa

Ulkoministereiden kokouksessa on myös määrä käydä keskusteluita EU:n seuraavasta Venäjä-pakotepaketista, joka olisi järjestyksessään 19:s.

Ministereiden on määrä myös aloittaa keskustelut siitä, miten Venäjältä jäädytettyjen varojen tuottoja voitaisiin hyödyntää paremmin Ukrainan tukemiseksi. EU:ssa ei ole luottoa siihen, että Venäjä olisi todella halukas rauhanneuvotteluihin Ukrainan kanssa, vaikka Yhdysvallat on yrittänyt ajaa neuvotteluita.

– Keskustelut pakotteista jatkuvat, mutta kaikki ymmärtävät, että kun (Venäjän presidentti Vladimir) Putin pilkkaa rauhansopimusyritystä tällä tavoin, painostus on ainoa toimiva asia, EU:n Kallas sanoi perjantaina.