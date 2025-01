Norjan poliisi päästää menemään laivan, jota epäiltiin osallisuudesta merikaapelin katkeamiseen

Norja poliisi ilmoitti myöhään perjantaina päästävänsä menemään Tromssaan takavarikoidun laivan, jota epäiltiin osallisuudesta merikaapelin vaurioittamiseen Itämerellä. Aluksen oli määrä päästä lähtemään vielä perjantain aikana.

Poliisiin mukaan laivassa on tehty kaikki Latvian pyytämät tutkintatoimenpiteet. Tutkinta jatkuu edelleen, mutta laivan ei tarvitse poliisin mukaan sen takia enää jäädä Tromssaan.

Tromssan poliisin asianajajan Ronny Jörgensenin mukaan toistaiseksi ei ollut tullut ilmi sellaisia havaintoja, jotka yhdistäisivät aluksen kaapelirikkoon.

Alus ohjattiin Latvian viranomaisten pyynnöstä rannikkovartioston avustuksella Tromssan satamaan torstaina illalla.

Laiva on norjalaisomisteinen ja Norjan lipun alla purjehtiva Silver Dania, jonka koko miehistö on venäläisiä.

Latvian ja Ruotsiin kuuluvan Gotlannin saaren välisessä tietoliikennekaapelissa havaittiin sunnuntaina häiriö. Ruotsin viranomaiset ovat takavarikoineet bulgarialaisyhtiön operoiman, Maltan lipun alla seilaavan Vezhen-rahtialuksen epäiltynä vaurion aiheuttamisesta.

"Emme laskeneet ankkuria"

Jörgensen kertoi aikaisemmin, että Tromssassa takavarikoidulta alukselta kerätään todistusaineistoa ja miehistöä kuulustellaan.

– Tämä on yksi useista laivoista, joilla on epäilty olevan jotain tekemistä tämän kanssa, Jörgensen sanoi.

Laivan omistava Silver Sea -varustamo sanoi uutistoimisto AFP:lle perjantaina, ettei laiva ole tehnyt mitään väärää.

– Liikuimme lähellä Gotlantia, mutta emme laskeneet ankkuria, sanoo varustamon johtaja Tormod Fossmark.

– Norjalaisviranomaiset toivat meidät satamaan, jotta saadaan selvyys siitä, ettei meillä ole asian kanssa tekemistä.

Latvian viranomaiset pyysivät laivan takavarikoimista, Tromssan poliisi kertoi. Poliisin mukaan laiva kulki Pietarin ja Murmanskin välistä reittiä.

"Ei dramatiikkaa"

Marinetraffic-palvelun mukaan alus pysähtyi merellä Norjan rannikolla puoli kahdeksan aikaan torstai-iltana ja suuntasi sieltä Tromssaan. Seurantatietojen mukaan laiva oli perjantaina iltapäivällä laiturissa Tromssassa.

Kalastusalan Fiskeribladet-lehdelle Fossmark kertoi, että aluksen saattamiseen laituriin ei liittynyt "mitään dramatiikkaa".

Fiskeribladetin mukaan Silver Sea on kuljettanut kalaa nykyreitillään Venäjän aloitettua laajan hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022. Sen jälkeen, kun Hollanti sulki satamansa venäläisiltä kalastusaluksilta toukokuussa 2024, on varustamo ollut Fiskeribladetin mukaan ainoa kalaa Hollannin ja Murmanskin välillä kuljettava.

Hollannin viimevuotinen päätös sulkea satamansa venäläisaluksilta liittyi epäilyihin, että kalastusaluksia olisi käytetty vakoiluun, kertoi kalastusalan uutissivusto Seafoodsource.

Ruotsissa tutkittu alus paikallaan

Ruotsissa takavarikoitua Vezhen-alusta operoiva bulgarialaisyhtiö on myöntänyt, että alus saattoi aiheuttaa vauriot, mutta kiisti sabotaasin ja tahallisuuden. Vezhen on ollut viime viikonlopulta lähtien ankkurissa Etelä-Ruotsin Karlskronan lähellä seuranaan ruotsalainen partioalus.

Itämerellä on tapahtunut viime kuukausina muitakin kaapelirikkoja. Jouluna Suomen ja Viron välisiä sähkönsiirto- ja tietoliikennekaapeleita vaurioitui, ja Suomen viranomaiset takavarikoivat Eagle S -tankkerin.

Vaurioista on syytetty Venäjän niin sanottua varjolaivastoa. Venäjä on kiistänyt syytökset. Suomessa valtiojohto ei ole suoraan syyttänyt Venäjää, mutta esimerkiksi presidentti Alexander Stubb on sanonut, ettei useampi kaapelirikko lyhyen ajan sisällä "kerta kaikkiaan voi olla sattumaa". Presidentti sanoi näin viimeksi keskiviikkona vieraillessaan Lappeenrannassa.

Juttu päivitetty kauttaaltaan 1.2.2025 kello 0.04.