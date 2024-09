Tuhovoimaista lastia kuljettava laiva suuntaa Itämerelle? Liikkunut strategisten paikkojen lähellä: "Pistää miettimään"

Ruotsin radion mukaan esimerkiksi Kalmarin läänin rannikkokuntia on informoitu tilanteesta kriisikokouksessa. Myös Tanskan viranomaiset seuraavat aluksen mahdollista saapumista vesilleen.

Rubyn määränpääksi on toistaiseksi ilmoitettu Liettua, joka on jo kieltänyt alusta saapumasta Klaipedan satamaan korjattavaksi. Marinetrafficin mukaan Maltan lipun alla liikennöivä Ruby on tällä hetkellä ohjauskyvytön ja liikkuu hinaajan avulla.