Satojen tuhansien verolasku toimittajille oikeudenkäynnistä – tätä päätös voi tarkoittaa muilla aloilla

Toimittajille on tulossa veroseuraamuksena mahdollisesti satojen tuhansien lasku.

Palkkaa vai ei?

– Meillähän tietysti on kysymys siitä, että rahanarvoiset etuudet ovat lähtökohtaisesti palkkaa. Mutta kun tässä mietitään sitä, että tekeekö se ihminen siinä työtä työntekijän ohjeistusten mukaisesti, ja jos siitä sitten joutuu rikossyytteen kohteeksi, voiko työnantaja maksaa kyseiset oikeudenkäyntikulut, Leppiniemi sanoo.

– Tähän mennessä ne on voitu maksaa sillä tavalla, että niitä ei ole katsottu palkaksi.

– Ja nyt lähdetään siitä, että se on työntekijän palkkaa, ja varmaan tulee vielä kysymyksiä siitä, miten ennakkoperinnän kanssa ja niin poispäin työnantaja toimii.

Tämä muuttaa tilannetta

Helsingin Sanomien päätoimittaja Erja Yläjärvi painottaa, että kyseessä on muutos.

– Toimittajat on aikaisemminkin tehneet työtään, mutta tämä muuttaa tilannetta, ja on uusi myös Helsingin Sanomille ja minulle vastaavana päätoimittajana.

– Tietenkin pitää arvioida, miten tämän kanssa toimitaan ja eletään. Mutta toimituksellisesta näkökulmasta on tietysti erikoinen ajatus, että jutun seuraamuksista toimittaja olisi tällaisissa prosesseissa vapaa-ajalla.

– Nimittäin yleensä tällaiset luontaisedut – liikuntaetu, ateriaetu, ne ovat muuta kuin itse työtä. Mutta jutuista seuraukset, kyllä ne on katsottu tässä maassa aikaisemmin nimenomaan työntekoon liittyväksi, Yläjärvi sanoo.

Muilla aloilla sama tilanne

– On paljon työtilanteita, joissa voi sattua asia, josta voi joutua oikeuteen tai haastetuksi. Eli tämä ei ole missään tapauksessa meidän ammattiimme rajautuva asia. SAK on puhunut tästä, yrittäjäjärjestöt ovat puhuneet tästä, eli tätä pohditaan nyt muissakin ammattiryhmissä, Yläjärvi sanoo.

Riitta Leppiniemi sanoo, että toimittajien osuus on näistä tapauksista todella pieni.

– Kun itse mietin, mitä olen hoitanut niin että työnantaja on maksanut, tavallisestihan ne ovat esimerkiksi työturvallisuusrikoksia, ympäristörikoksia, lahjonta-asioita.

– Muistaakseni on hoidettu virkaankin liittyvä asia, jossa työnantaja on katsonut, että se liittyy työntekoon niin puolustautuminen on maksettu.