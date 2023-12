JSN toimittajan verosanktiosta: Jos verolaki ei muutu, Suomi kurittaa sananvapautta

Julkisen sanan neuvoston (JSN) mielestä työtehtävistä johtuvissa oikeudenkäynneissä työnantajalla pitää olla mahdollisuus maksaa oikeudenkäyntikuluja ilman, että se katsotaan työntekijän verotettavaksi tuloksi. JSN vetoaa tiedotteessaan lainsäätäjiin ja sanoo, että verolakeja on syytä muuttaa. Muutoin neuvoston mielestä on vaarana, että Suomi kurittaa veroilla sananvapautta.

– Julkisen sanan neuvoston yhtenä tehtävänä on puolustaa sananvapautta. KHO:n päätös verolakien tulkinnasta voi heikentää sananvapauteen kuuluvaa yleisön oikeutta saada tietoa. Päätös saattaa vähentää tutkivaa journalismia, jos toimittajat joutuvat pelkäämään merkittäviä henkilökohtaisia taloudellisia menetyksiä, joita jutuista voi aiheutua, vaikka toimittaja todettaisiin syyttömäksi väitettyihin rikoksiin, JSN jatkaa kannanotossaan.

JSN nostaa esimerkiksi muiden Euroopan maiden aiheettomat kanteet, joilla on pyritty vaientamaan kriittistä journalismia.

– Päätöksessä ei ole kyse yksittäisestä toimittajasta eikä edes pelkästään toimittajista, vaan ratkaisu koskee useita muitakin ammattialoja. Julkisuudessa on mainittu lukuisia esimerkkejä siitä, millaisissa tilanteissa eri ammattiryhmien edustajat voivat joutua työtehtäviinsä liittyvistä syistä rikosepäilyn tai oikeudenkäynnin kohteiksi ja siksi tarvita oikeudellista neuvontaa ja apua. Näistä syntyy kuluja oikeusprosessin lopputuloksesta riippumatta, JSN lisää.

Asiantuntija: Kohtuutonta

KHO katsoi maanantaina antamassaan vuosikirjapäätöksessä, että työnantajan maksama oikeusapu oli toimittajalle veronalaista palkkaa. Näin syytettynä ollut Helsingin Sanomien toimittaja joutuu maksamaan verot asianajokuluistaan. Helsingin Sanomat omistava Sanoma Media Finland on kertonut korvaavansa veroista aiheutuvat kulut toimittajalle.

Määttä kertoo, että aikaisemmassa oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevassa ohjeistuksessa on ollut enemmän pelivaraa sen suhteen, tulkitaanko työnantajan työntekijälle korvaamat oikeudenkäyntikulut veronalaiseksi palkaksi vai ei.

– Ohjeistuksessa on todettu, että lähtökohtaisesti työnantajan työntekijälle korvaamat kulut ovat palkkaa. Voi olla tilanteita, joissa kokonaisuuden ja olosuhteiden perusteella voidaan päätyä toiseen päätökseen. Nyt KHO:n päätös lähtee aika tiukasti siitä, että nämä korvaukset ovat palkkaa ja sillä siisti, Määttä sanoo STT:lle.

Tulkintaan on voinut Määtän mukaan aikaisemmin vaikuttaa esimerkiksi se, mistä asiasta oikeudenkäynti on johtunut tai onko työntekijä omalla toiminnallaan aiheuttanut oikeudenkäynnin. Myös sillä on ollut merkitystä, onko syytettynä ollut työntekijä todettu syylliseksi vai ei.