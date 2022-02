Sodankäynnin asiantuntijat: Näin Ukrainan sodan uskotaan jatkuvan

Kenraalimajuri evp Pekka Toveri arvioi, että venäläisten näkökulmasta operaatio on mennyt suunnitellusti. Krimin suunnassa Venäjä on päässyt etenemään vähäisin taisteluin, ja kovista taisteluista huolimatta idässä Harkovassa kaupunkia ollaan ilmeisesti saartamassa.

Kiovassa taas Venäjän joukkoja on ilmeisesti päässyt tunkeutumaan kaupungin keskusta-alueelle, vaikka taka-iskujakin on tullut esimerkiksi maahanlaskujen tultua lyödyksi.

– Ukraina on kyennyt osoittamaan, että heillä on taistelutahtoa, he kykenevät taistelemaan venäläisiä vastaan ja he haluavat sen tehdä, hän toteaa.