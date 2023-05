Sateenkaarinumerot aiheuttivat kieltäytymisiä ja hyllytyksiä huippuliigassa: "Ajoitus on katastrofaalinen"

– Jotkut pelaajat ilmaisivat olevansa eri mieltä liiton kanssa sateenkaarivärien käytöstä. Samalla, kun kunnioitamme yksilöiden valintoja, ja useiden muutosten takia Toulouse on päättänyt jättää pelaajat ulos ottelusta, Toulouse tiedotti.

– Olen päättänyt olla osallistumatta tämän päivän peliin. Kunnioitus on arvo, jonka nostan korkealle. Se pätee muihin ihmisiin, mutta se pätee myös kunnioitukseen omia arvojani kohtaan. Siksi en usko, että olisin sopiva henkilö osallistumaan tähän kampanjaan, Aboukhlal kirjoitti.

Osa toimijoista on kritisoinut kampanjan ajoitusta. Ristiriitaisen vastaanoton takia monet pelaajat ovat jääneet sivuun kriittisellä hetkellä kautta. Stade Brestoisin valmentaja Eric Roy huomautti seuran taistelevan putoamista vastaan.

– Tämän päivän homofobian vastaisen kampanjan ajoitus on katastrofaalinen, Roy tylytti.

– Voi nähdä, että joillain pelaajilla on ongelmia sen kanssa. Kaikilla on vapaus ilmaista mielipiteensä. Henkilökohtaisesti minulla ei ole ongelmaa sen kanssa, mutta joillain pelaajilla on.