Sisarukset Leila, 85, ja Jorma, 78, pyörittävät yhä omaa kultasepänliikettä: "Kun me lopetetaan, se näkyy seurakunnan kuolinilmoituksessa"

Sisarukset Leila Virta , 85, ja Jorma Holmroos , 78, ovat toista maata. He pyörittävät yhdessä liikettä, jonka perustivat jo heidän vanhempansa vuonna 1948. Kumpikin siirtyi työskentelemään perheyritykseen ja nykyään liike toimii kaksikon voimin.

Työt jäävät välistä vain sairaalassa

– He kadehtivat, että olette saaneet koko ajan olla niin kuin haluatte, Virta toteaa.

Töitä ei hevillä jätetä. Virta ja Holmroos kertovat, että taukoa on tullut lähinnä silloin, kun jompikumpi on joutunut sairaalaan. Silloinkin toipumispäiviä on sairaalan jälkeen ollut korkeintaan yksi ennen sorvin ääreen palaamista.