101-vuotias kahden sodan veteraani Eino valmistautuu Linnan juhliin Haapajärvellä: "Sota oli merkityksellinen, koska sen jälkeen olemme saaneet elää rauhassa"

On se häkellyttävää, miten hyvässä vedossa voi 101-vuotias mies olla. Menemme tapaamaan Eino Syrjäniemeä omakotitaloon, jonka hän on rakentanut itse sodan jälkeen. Eino ei avaa ovea, koska hän on unohtanut tapaamisen, pistänyt lippalakin päähänsä ja lähtenyt kylille lounastamaan. Kävellen, ilman keppejä tai rollaattoreita. Eipä hätää, Eino löytyy helposti.