Sarjasylkijöitä voi olla Helsingissä useampiakin, uhreiksi joutunut useita naisia – poliisilta painokas viesti: "Lopettakaa nyt hyvänen aika"

Tavalliset kadulla kulkijat ovat joutuneet heitä päin sylkeneiden henkilöiden uhreiksi Helsingissä muun muassa Kallion, Alppilan, Sörnaisten, Vallilan, Länsi-Pasilan ja ydinkeskustan alueilla ainakin marraskuusta saakka.



Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Petri Rainialan mukaan on todennäköistä, että niin sanottuja sarjasylkijöitä on enemmän kuin yksi. Hän ei kuitenkaan kommentoi, kuinka monta epäiltyä poliisilla on mahdollisesti tiedossa.



– Sylkijöitä voi olla usempia. En osaa sanoa, onko heitä kaksi, kolme tai useampia. On vaikea tietää, miten yleistä tämä toiminta todellisuudessa on. Kun julkisuudessa on kerrottu tapauksista, niin se on osaltaan saattanut aktivoida useampiakin henkilöitä kyseenalaiseen toimintaan, Rainiala kertoo MTV Uutisille.



Uhrien määrä ei tiedossa

Mediatiedoissa ja sosiaalisessa mediassa on ainakin marraskuusta saakka raportoitu kahdesta erilaisesta sylkijästä: noin 30-vuotiaasta suomalaismiehestä sekä pipopäisestä rastatukkaisesta miehestä. Rainiala ei kommentoi yksittäisten epäiltyjen tuntomerkkejä tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi.



Uhrien todellisesta lukumäärästä on mahdotonta antaa tarkkaa arviota, sillä kaikki sylkemisen uhrit eivät välttämättä ole olleet yhteydessä virkavaltaan. Marraskuun alkuun mennessä poliisin tietoon oli tullut ainakin 12 sylkemistapausta. Rainiala ei osaa sanoa tämänhetkistä täsmällistä lukemaa.



Tällä hetkellä poliisilla on tutkinnassa yksi Kalliossa tapahtunut "sylkemiskokonaisuus", jossa on useita henkilöitä erilaisissa rikosoikeudellisissa rooleissa. Uhreja ja epäiltyjä on siis usempia. Tutkittavina rikosnimikkeinä ovat kunnianloukkaus ja pahoinpitely. Kyseisten rikosten tunnusmerkistö voi poliisin mukaan täyttyä muissakin tapauksissa, joita virkavalta on saanut tietoonsa.



– Usein näihin tilanteisiin on liittynyt muutakin häiriökäyttäytymistä. Koska esitutkinta on kesken, en voi kommentoida menetelmiä, joiden avulla poliisi pyrkii pääsemään epäiltyjen jäljille ja tunnistamaan heitä.



Tutkinnanjohtajan terveiset sylkijöille

MTV Uutiset kertoi marraskuussa, että uhrit ovat olleet pelkästään naisia. MTV Uutiset haastatteli yhtä heistä marraskuun alussa. Työmatkalla ollut nainen joutui tuulipukuun sonnustautneen sarjasylkijän uhriksi Kulosaaren metroaseman läheisyydessä.



– Sitten hän otti vauhtia ja sylkäisi superisosti suoraan naamalle. Ehdin kääntää päätäni, mutta takkini ja kaulahuivini oli ihan hänen limassaan, nainen kertasi iljettävää tapausta.



Rainiala ei voi antaa vahvistaa, onko uhrien joukossa tämänhetkisten tietojen mukaan myös miehiä.



Lopuksi tutkinnanjohtaja lausuu painokkaan toiveen jokaiselle sylkemisiin syyllistyneelle.