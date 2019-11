Hämmentävä rikossarja Helsingissä – sarjasylkijä piinaa naisia: Sylkee päälle yllättäen

Tuntomerkkien mukaan sylkijä on pitkä ja hoikka, noin 30-vuotias kantasuomalainen mies. Osassa on puhuttu pipopäisestä miehestä, osassa rastatukasta.

Kaikki uhrit ovat naisia, eivätkä he ole tiettävästi tunteneet niin sanottua sarjasylkijää etukäteen.

Tapauksia on tullut poliisin tietoon lokakuun kahden viimeisen viikon aikana. Suurin osa on Alppilan, Kallion ja Sörnäisten kulmilta, mutta myös Vallilassa, Länsi-Pasilassa ja ydinkeskustassa on sylkäisty ennalta arvaamatta päin.