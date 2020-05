Poliisi uskoo napanneensa Helsingissä naisia piinanneen "sarjasylkijän" – rikosnimikkeitä on useita

– Sylkijöitä voi olla usempia. En osaa sanoa, onko heitä kaksi, kolme tai useampia. On vaikea tietää, miten yleistä tämä toiminta todellisuudessa on. Kun julkisuudessa on kerrottu tapauksista, se on osaltaan saattanut aktivoida useampiakin henkilöitä kyseenalaiseen toimintaan, tutkinnanjohtaja Petri Rainiala kommentoi MTV Uutisille joulukuussa.