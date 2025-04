Sari Essayah torjuu hakkuiden rajoitukset – haluaa tehostaa metsien kasvua

Suomen ilmastopaneeli arvioi tänään, että hakkuiden määrää olisi vähennettävä, jotta Suomi yltäisi ilmastotavoitteen mukaisesti hiilineutraaliksi vuonna 2035.

Metsää hakataan monen ilmastoasiantuntijan mielestä kuitenkin liikaa.

Suomen metsät ovat kääntyneet niin laskentatapojen muutosten kuin ilmaston lämpenemisen seurauksena hiilinieluista päästölähteeksi, mikä on romuttamassa Suomen ilmastotavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) sanoo MTV Uutisten haastattelussa, ettei hallitus aio rajoittaa hakkuita, vaan tekee viikon kuluttua kehysriihessä metsille kasvupaketin.

– Hallitusohjelmassa on kirjattu, ettei hakkuita olla rajoittamassa, mutta sen sijaan me olemme lisäämässä metsien kasvua eli metsien kasvua lisäävä paketti on lähdössä eteenpäin, maa- ja metsätalousministeri Essayah kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

"Hallitusohjelmassa on kirjattu, ettei hakkuita olla rajoittamassa, mutta sen sijaan me olemme lisäämässä metsien kasvua", maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kertoo.

Mitä tämä kasvupaketti käytännössä tarkoittaisi?

– Hyvin perinteistä metsänhoitoa, eli valitaan oikeanlaista siemenainesta, taimikoiden hoitoa, oikea-aikaista raivausta, kasvatetaan metsää tiheämmäksi, lannoitusta lisää, Essayah luettelee.

Toukokuussa on maa- ja metsätalousministerin mukaan tarkoitus pitää tutkijoiden kanssa laaja pyöreän pöydän keskustelu hiilinielujen mittausmenetelmistä ja siitä, miten nuorten metsien hiilinielut ja maaperän päästöt mallinnetaan.

Metsäteollisuudella sama suunta

Metsäteollisuus ry julkaisi tänään oman, Luonnonvarakeskuksella teetetyn selvityksen siitä, että aktiivisemmalla metsänhoidolla voitaisiin vahvistaa hiilinieluja tinkimättä hakkuutasosta. Jos puut kasvavat nopeammin, hiilinielu vahvistuu.

Metsätöitä olisi vain tehtävä nykyistä enemmän.

– Iso osa metsänhoitajista ja metsäsektorilla työskentelevistä tekee todella hyvää työtä, mutta nyt me tarvitaan ryhtiliike ja aktiivisen metsänhoidon kunnianpalautus. Eli tunnetaan ne metsät ja tehdään niissä töitä aktiivisesti. Kyllä tässä on lisäpanostuksen paikka, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Metsäteollisuus on pyrkimässä muun muassa siihen, että turvemailla suositaan nykyistä enemmän jatkuvan kasvatuksen menetelmää eli avohakkuita turvemailla vähennetään.

Puiden kasvun vauhdittamisessa avainasemassa ovat kuitenkin metsänhoidon työt, eli teollisuus ja hallitus ovat samoilla linjoilla.

Taimikoiden hoito, raivaukset, lannoitukset ja muut hoitotyöt maksavat, joten metsäteollisuus toivoo hallituksen antavan kehysriihessä hoitotöihin lisää tukirahaa.

Hallituksen kehysriihi koittaa viikon kuluttua ja silloin selviää, mitä hallitus tekee ilmastotavoitteen saavuttamiseksi vai aiotaanko tavoitteesta tinkiä.

