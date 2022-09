Onko Suomi suojellut metsiään tarpeeksi? Tätä mieltä ovat suomalaiset ja ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Onko Suomi suojellut metsiään riittävästi?

MTV:n uutisten kyselyn mukaan 36 prosenttia kansasta on jokseenkin samaa mieltä sen väittämän kanssa, että Suomi on suojellut metsiään riittävästi. Täysin samaa mieltä on 25 prosenttia, kun taas jokseenkin eri mieltä on 18 prosenttia. Täysin eri mieltä on 7 prosenttia. Ei samaa muttei eri mieltä on 10 prosenttia, ja vastata ei osaa 4 prosenttia.