Sari Essayah kommentoi viimein kohuttua eriävää Israel-mielipidettä sekä Palestiinan valtion tunnustamista

Onko Palestiinan tunnustaminen hallituskysymys?

– Tästä en lähde edes spekuloimaan. Meillä on ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa selkeästi käsitelty, että osapuolten kesken on päästävä sopuun. Siltä pohjalta voidaan edetä. Ei heille voida ulkopuolelta kertoa, miten sopuun päästään, hän toteaa.

”Lähi-idässä yksi demokraattinen valtio”

– Ajattelen niin, että Lähi-idässä on yksi demokraattinen valtio ja se on Israel. Pidän kummallisena sitä, jos me demokratian ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen puolustajina emme osoita sitä, että Israel on alueella ainoa demokratia. Esimerkiksi vähemmistöjen asema on aivan toista Israelissa kuin ympärillä olevissa valtioissa. Israelilla on oikeus puolustaa omia rajojaan, Essayah toteaa.