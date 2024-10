Stubb Tavio- ja Essayah-kohuista: "Suomessa voi olla erilaisia mielipiteitä, mutta vain yksi linja"

– Ministeri Essayah on tehnyt oman kantansa tiettäväksi. Oma tulokulmani on, että Suomessa voi olla erilaisia mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, mutta vain yksi linja. Se on kristallinkirkas, nojaudumme kansainväliseen oikeuteen ja tuomioistuimeen ja teemme päätöksemme siltä pohjalta, Stubb sanoi.