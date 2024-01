Presidenttiehdokkailta kritiikkiä ulkoministeriön kapinavirkamiehille: ”Tervetuloa politiikkaan”

Ehdokkailta tukea Suomen linjalle

– Tässä yksittäisessä ensimmäisessä YK:n julkilausumassa me olimme verrokkimaiden kanssa samoilla linjoilla. Sen jälkeen tilanne on muuttunut. Suomi on selkeästi tuominnut Hamasin terrori-iskun ja myös peräänkuuluttanut malttia Israelilta ja toimii aina kansainvälisen oikeuden mukaisesti, totesi kokoomuksen Alexander Stubb . – En näe suurta huomautettavaa Suomen tähänastisessa toiminnassa Gazan kriisin suhteen, sanoi perussuomalaisten Jussi Halla-aho .

– Suomen Lähi-Idän politiikkaa tekee Suomen Tasavallan hallitus, jolla on demokraattinen mandaatti. Oma käsitykseni on se, että se linja jota Suomi on edustanut on ollut kohdallaan. On tärkeä tuomita Israelin kohtaamat terrori-iskut, joita Hamas on tehnyt ja tunnustaa Israelin oikeus itsepuolustukseen. Toisaalta on nyt tärkeä pyrkiä vähentämään sitä inhimillistä kärsimystä, mitä Gazassa esiintyy ja se edellyttää humanitaarista tulitaukoa. Pitkällä sihdillä on edettävä kaikista vastuksista huolimatta kohti kahden valtion mallia, arvioi valitsijayhdistyksen ja keskustan ehdokas Olli Rehn.