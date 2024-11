Matilda Wirtavuori kruunattiin Miss Universe Euroopaksi – tästä historiallisessa tittelissä on kyse

Sjögrenin mukaan Wirtavuori on tehnyt Miss Universe Europe -sopimuksen, jonka lisäksi hänellä on edelleen sopimus Miss Suomen kanssa.

– Hän otti kädestäni kiinni ja sanoi, että "Sunneva, Matilda on kuin Grace Kelly , me tulemme työskentelemään hänen kanssaan niin paljon", Sjögren kertoo.

– Hän sanoi minulle, että "On niin hienoa, että Matilda on juuri ensimmäinen Miss Universe Europe, koska näistä (continental-voittajista) tullaan tekemään iso asia", Sjögren kertoo.

– Matilda tutki kolme vuotta sitten, mitä on Miss Suomeus ja rupesi harjoittelemaan systemaattisesti. Kun harjoittelee unelmiensa eteen, niin tässä on lopputulos, hän sanoo.

– Tämä Universum-matka on ollut 1000/10. Totta kai odotimme Miss Universum -kruunua, mutta tämä on meille voitto. Me tulemme voittajina kotiin. Top 30 olisi riittänyt meillä voitoksi, mutta tämä on supervoitto. Tulemme tekemään Miss Universum -organisaation kanssa tiiviisti töitä, hän summaa.