Sanna Marinin kirja julkaistaan suomeksi – julkaisupäivä julki

Suomenkielinen käännös julkaistaan samaan aikaan englanninkielisen alkuteoksen kanssa.

Suomen entisen pääministerin Sanna Marinin (sd.) muistelmakirja ilmestyy 4. marraskuuta. Asiasta kertoo kustannusyhtiö Gummerus tiedotteessaan.

Kirjan suomenkielisen käännöksen nimi on Toivo on tekoja (Gummerus 2025).

Marinin itse kirjoittaman englanninkielisen alkuteoksen nimi on Hope in Action: A Memoir About the Courage to Lead (Scribner). Kirjan englanninkielinen versio julkaistaan Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

– Muistelmissaan Marin kertoo tiestään politiikan huipulle sekä avaa näkemyksiään johtajuudesta ja muutoksen aikaansaamisesta, Gummerus kertoo.

Marin itse kertoo kirjan sisältävän pääministerivuosien kertaamisen lisäksi hänen "henkilökohtaista tarinaansa".

– Toivon, että kirja kannustaa ihmisiä taustasta riippumatta toimimaan aktiivisesti ja määrätietoisesti paremman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi, Marin sanoo tiedotteessa.

Marinin kirjan kääntää suomentaja ja kirjailija Maija Laura Kauhanen.

Suomenkielinen teos ilmestyy painettuna sekä sähkö- ja äänikirjana.

Nykyään Tony Blair Institute -ajatushautomossa työskentelevästä Marinista julkaistiin viime vuonna kaksi elämäkertaa: toimittaja Salla Vuorikosken Sanna Marin. Poikkeuksellinen pääministeri sekä toimittaja Lauri Nurmen Sanna Marin. Marin ei osallistunut kummankaan tekemiseen itse.