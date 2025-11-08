– Tohdin epäillä, että tämä niin kutsuttu velkajarru toimii sillä tavalla kuin sen halutaan toimivan. Suomi on pieni, vientivetoinen maa, ja emme saa ikinä aikaan talouden tasapainoa ilman talouden kasvua, Marin totesi ykskantaan.

Hän otti medialle kantaa muun muassa siihen, miten Suomen tulisi tässä taloustilanteessa toimia.

– Tällä vaalikaudella on leikattu paljon, mutta silti otetaan velkaa jopa edellistä hallitusta kovemmin. Varsinkin, kun suhteutetaan siihen, ettemme elä keskellä pandemiaa, jossa koko yhteiskunta oli suljettu.

– Pelkällä leikkaamisella ja sopeuttamisella ei saada aikaan talouden tasapainoa, Marin sanoi.

– Tulisi luoda sellaista tulevaisuudenuskoa ja ilmapiiriä, että erilaiset yritykset ja yrittäjäyhteisö näkisi valonpilkahduksia ja uskaltaisi toimia. Tällä hetkellä pitäisi tukea työperäistä maahanmuuttoa ja tuottavuuden parantamista, Marin totesi.