Suomen entinen pääministeri Sanna Marin puhui suomalaiselle medialle ensimmäistä kertaa kirjansa julkaisemisen jälkeen.
Suomen entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) puhui tänään yleisötilaisuudessa Helsingin yliopistolla tuoreesta kirjastaan Toivo on tekoja (Gummerus).
Loppuunmyydyn yleisötilaisuuden jälkeen Marin puhui suomalaiselle medialle ensimmäistä kertaa sitten kirjansa julkaisun.
Hän otti medialle kantaa muun muassa siihen, miten Suomen tulisi tässä taloustilanteessa toimia.
– Tohdin epäillä, että tämä niin kutsuttu velkajarru toimii sillä tavalla kuin sen halutaan toimivan. Suomi on pieni, vientivetoinen maa, ja emme saa ikinä aikaan talouden tasapainoa ilman talouden kasvua, Marin totesi ykskantaan.
Marinin mukaan juuri nämä kasvutoimet ovat nyt loistaneet poissaolollaan.