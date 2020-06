Pääministeri Sanna Marin MTV:lle: Valtiolla on leveämmät hartiat ja kriisin aikana on perusteltua myös velkaantua – "Tässä vaiheessa en sulje pois mitään keinoja"

Pääministeri kuitenkin muistutti, että tilannetta on mahdoton ennakoida tässä vaiheessa ja hallituksen tehtävä on suojella ihmisten henkeä ja terveyttä.

– Mielestäni koko maata koskevia rajoituksia oli perusteltua ottaa käyttöön. Esimerkiksi ravintoloiden osalta keskustelua on käyty ja yksikin tautitapaus sellaisessa ympäristössä voi aiheuttaa isonkin tautiryppään.

Talouden näkymät karut

Tänään uuden ennusteen julkistanut valtiovarainministeriö arvioi, että tänä vuonna Suomen talous supistuu kuusi prosenttia. Pääministeri Sanna Marinin mukaan tällä hetkellä oleellista on hakea uuden kasvun avaimia ja talouden elpymistä.

– Kriisi on tietenkin järkyttänyt meitä monella tavalla ja se näkyy myös julkisen talouden puolella. Valtio pyrkii kriisin aikana ottamaan iskua vastaan ihmisten, yritysten ja perheiden puolesta. Valtiolla on leveämmät hartiat ja kriisin aikana on perusteltua myös velkaantua.