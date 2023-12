Sanna Marin otti kantaa yökerhon lavalla: "Tietyt suomalaiset tahot nielevät Venäjän syötin"

"Politiikka kaipaa kunnianpalautusta"

"Eiköhän olisi jo aika toiselle naiselle"

– Teidän ei tarvitse olla 50 tai 20 prosenttia oma itsenne, jotta voitte olla uskottavia. Eli on oikeus olla vahva, on oikeus olla johtaja, jos on siinä asemassa, on oikeus olla tosi pätevä uraihminen, ja samanaikaisesti on oikeus olla äiti, tytär, hyvä ystävä. On oikeus jokaiseen niihin puoleen elämässä, mitä meillä kaikilla siinä omassa elämässä on, Marin sanoi.