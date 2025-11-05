Sanna Marin hauskuutti yleisöä The Daily Show'ssa kertomalla stereotyyppisistä suomalaisista.
Entinen pääministeri Sanna Marin vieraili Yhdysvalloissa The Daily Show -ohjelmassa. Marin markkinoi New Yorkissa kuvatussa talk show’ssa uutta kirjaansa Toivo on tekoja (Gummerus), jonka käännösoikeudet on myyty 17 maahan.
Marin hauskuutti yleisöä muun muassa kertomalla, millaisia suomalaiset ovat. Juontaja koomikko Jordan Klepper kertoo tietävänsä, että Suomi on maailman onnellisen maa. Hän kertoo lukeneensa Marinin kirjan ja tulleensa kateelliseksi siitä, millaista Suomessa on elää.
– Suomi on maailman onnellisin maa. Mutta jos kysyt ihmisiltä, he sanovat, ettemme ole lainkaan onnellisia. Emme ole iloisia emmekä lainkaan onnellisia, Marin kertoi kaunistelematta.
Marin kertoo Klepperille, että kun korona-aikana ihmisiä kehotettiin pitämään muihin kahden metrin turvaväli, olivat suomalaiset kauhuissaan, että pitääkö todella oli niin lähellä toisia ihmisiä. Marinin kommentti saa sekä juontajan että yleisön nauramaan.