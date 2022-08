Sani Aartela muisteli 10 kohtauksen Rantabaari-kuvauspäivää: "Apua, täällähän on hirveästi tekstiä"

Laulaja-näyttelijä Sani Aartelan Rantabaari-sarjan roolihahmo Johanna aloittaa 5. kauden pyörittämällä Trissa-pizzeriaa . Edellisen kauden tapahtumista on mennyt sarjassa aikaa noin parisen vuotta, ja Johannan omat lapset ovat lähteneet maailmalle. Sillä välin äiti on ottanut ohjat käsiinsä ravintolan kanssa.

Aartelalla on oikeassakin elämässä kokemusta ravintolamaailmasta.

– Löydän todella paljon yhteneväisyyksiä minusta ja Johannasta. En tiedä, onko tämä sattumaa vai tarkoitettu. Olen itsekin pyörittänyt ravintolaa, se oli sellainen surullisen kuuluisa kartanokeissi. Tietää sen, mitä se vaatii ja kuinka paljon se vaatii työtä ja oikeanlaista kontrollia. Joskus voi mennä ihan mäkeenkin, jos on huonoja työntekijöitä tai kumppaneita. Mutta siellä minulla oli ihania työntekijöitä, muusta en olekaan varma, Aartela kertoi MTV Uutisille.

Rantabaarin yhtä 10 kohtauksen kuvauspäivää Aartela piti hiukan haastavana. Tuotanto on kaikkinensa iso koneisto, ja jos joku on vaikka kipeä, niin koko paletti menee uusiksi.

– Minulla on tapana katsoa iltaisin seuraavan päivän repliikit. Jotakin siinä oli sinä päivänä häikkää. Joku taisi olla tullut uutena tai sitten joku oli mennyt itseltä ohi, niin siellä olikin edessä oletettua pidempi dialogi. En ollut sitä edellisenä iltana katsonut. Katselin sen siinä ennen kuvaamista. Kohtausta tehtiin studiossa, niin ei voi kovin kauaa jäädä miettimään, koska ympärillä on monta muuta ihmistä. Siinä tulee fiilis, että apua, täällähän on hirveästi tekstiä. Tuossa tilanteessa toisen kuunteleminen helpottaa muistamaan, Aartela naureskeli.