Rantabaarin 5. kauden kuvaukset alkavat – Trissa-pizzeriassa kaikki on muuttunut

C Moren Rantabaarin 5. kauden kuvaukset alkavat kesäkuussa 2022. Syksyllä alkava kausi esittelee tuttujen hahmojen lisäksi liudan uusia hahmoja ja näyttelijälupauksia roolien takaa.

Rantabaaria katsoneet ehkä muistavat, että 4. kausi päättyi Alissan ja Anssin häihin sekä Minnan dramaattiseen pakomatkaan. 5. kaudella näistä tapahtumista on kulunut jo jonkin verran aikaa.

Uudelta kaudelta ei tapahtumia puutu. Siipensä polttanut Krista ( Emilia Jansson ) on toipunut kolmiodraamastaan ja valmis uuteen rakkauteen. Rakkautta taitaa kuitenkin olla vähän liikaakin tarjolla. Entä kuka on Anssille ( Matti Leino ) tutulta näyttävä ihminen, joka ei olekaan se tuttu ihminen?

Trissa-pizzeriassa kaikki on muuttunut: Johanna (Sani Aartela) on ryhtynyt vetämään ravintolaa napakalla otteella, ja tutun Luukaksen (Tatu Arminen) lisäksi henkilökuntaan on värvätty Akseli (Jasper Koivisto), Friida (Sara Nurmi) sekä Venla (Jessica Öystilä).