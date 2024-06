Sani kertoo Maki Kolehmaisen viimeisistä hetkistä: "Itken, itken ja itken – Suomen Popin Kuningas on nukkunut pois"

– Itken, itken ja itken....Suomen Popin Kuningas, veljeni, ammatillinen aviomieheni, miljoonien kilometrien yhteinen matkakumppanini on yöllä nukkunut pois, Aartela kirjoittaa Facebookissa.

– Suru on suunnaton. Toivotan paljon voimia Makin perheelle ja muille läheisille sekä kollegoille. Hyvää matkaa RAKAS. Näemme pian !!!

"Kukaan ei voi ikinä ymmärtää"

– Kaikki on nähty ja saavutettu Suomen musiikkirintamalla, täällä jatketaan kovalla meiningillä etiäpäin. Siellä taivasorkesterissa on valmiina jo kova porukka odottamassa lauteille soittamaan. Laitetaan me sitten bändi kasaan uudelleen siellä jossain, Aartela jatkaa.