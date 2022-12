Tubettaja-näyttelijä Miska Haakana tekee ensimmäisen tv-roolinsa Salkkareissa – astuu pahiksen saappaisiin

– Teatteritaustaa on noin 10 vuotta ja tänä vuonna oli ensimmäinen päärooliini Pohjolan satoa -elokuvassa. Näiden lisäksi on ollut erilaisia rooleja pienemmissä projekteissa.

Kommellus heti ensimmäisessä kohtauksessa

– Jos jokin vaikuttaa hauskalta, niin miksei lähtisi kokeilemaan. Olen nähnyt videoita ilmakitaransoitosta noin 10 vuotta sitten ja mietin, että tuo on todella hauskannäköistä. Siellä on jättimäinen yleisö katsomassa. Mietin, miten itse pärjäisin. Tein oman esitykseni, osallistuin ja pääsin finaaliin, Haakana kertoi huvittuneena.

– Tämä on niin iso koneisto, joka on toiminut monta vuotta. Tässä on tietty paine, ettei hirveästi voi mokata, koska sitten kaikki jäävät jälkeen. Täällä työryhmä on ylpeä siitä, että jengi ei ole myöhässä aikatauluista. Se on jännittävää: pitää olla kaikki hyvin opeteltuna ja täytyy saada asiat hyvin valmiiksi. Se pitää koko ajan vähän varpaillaan ja pakottaa siihen, että tekee koko ajan 100-prosenttisesti.