Sampo Kaulasen kaupalla nelinkertainen kate kilpailijoihin verrattuna – yritys ui veloissa roimasta "Lapin lisästä" huolimatta

Lapinlisä kohdillaan, velkataakka painaa

Jounin Kaupassa katteet ovat kuitenkin edelleen kohdallaan, sillä liiketulosmarginaali on peräti 8,9 prosenttia, mikä vähittäiskaupan alalla on korkea.

Alan keskimääräinen liiketulos on vain 2,4 prosenttia, eli katetta kertyy lähes nelinkertaisesti verrattuna keskivertokauppaan. Jounin Kaupan lähellä ei ole vastaavia muita kauppoja, ja hinnoissa on nähtävissä ”paikallista lisää”.

Yhtiö ui silti edelleen raskaassa velkataakassa. Sen omavaraisuusaste on matala 14 prosenttia ja velkaantumisaste huikean korkea 512 prosenttia. Jounin Kauppa operoi siis edelleen todella raskaalla velkataakalla. Suuri velkalasti liittyy siihen, että yhtiö omistaa liiketilansa, jotka on hankittu velalla. Tavallisesti kaupat toimivat vuokratiloissa.

Korkeiden katteiden avulla yhtiö on kuitenkin pystynyt hoitamaan lainojaan, mutta velanhoitokyky on siitä huolimattakin kuitenkin vain tyydyttävä. Velanhoitokykyä mittaava nettovelat per käyttökate on 4,7, kun pankit edellyttävät yleensä alle neljän jääviä arvoja.