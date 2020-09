Cheekin firma porskuttaa musiikkiuran päättymisen jälkeenkin – liikevaihto kasvoi 57 prosenttia: Mistä on kyse?

Cheek ei nosta juurikaan palkkaa

Alma Talentin analyytikon Ari Rajalan mukaan on mahdollista, että merkittävä osa Liiga Musicin 3,6 miljoonan euron liikevaihdoista on liittynyt arvopaperikauppaan.

– Palkan sijaa Tiihonen nostaa yhtiöstään tuloja osinkoina. Parina viime vuonna osinkoa on nostettu kevyen 7,5 prosentin verotuksen mahdollistama maksimisumma 150 000 euroa.

Yhtiön taseen loppusumma on seitsemän miljoonaa euroa eli varallisuutta yhtiössä on tasearvoin tuo summa. Varallisuudesta on osakkeissa 4,3 miljoonaa euroa, kassavaroina 837 000 euroa ja muina arvopapereina 45 600 euroa.