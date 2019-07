Järvenpään K-Citymarket on ehdolla maailman parhaaksi kaupaksi – rohkeat kokeilut tuottivat tulosta ja tekivät omistajasta miljonäärin

Liiketulosmarginaali on noussut 4,2 prosenttiin liikevaihdosta, joka myös on kaupan alan keskimääräistä 2,6 prosentin tasoa selvästi korkeampi.

Syksyllä 2017 vuoden parhaaksi Citymarketiksi valittu kauppa on nyt ehdolla kansainvälisessä IGD Awards -gaalassa Store of the Year -sarjassa. Finalisteja on kuusi, ja palkinnot jaetaan marraskuussa.