Nämä firmat paukauttivat huipputuloksen – katso lista sadasta nopeimmin kasvaneesta yrityksestä

Näin lista tehtiin

Tiedot: Kasvajat-listaus perustuu tilinpäätöstietoihin ja toimituksen tiedusteluihin.

Kriteerit: Yritys on toiminut vähintään neljä vuotta, tuorein tilikausi on päättynyt kesäkuussa 2018 tai sen jälkeen, viimeisen tilikauden liikevaihto ylittää 1,7 miljoonaa euroa ja on kasvanut edeltävästä vuodesta ja viimeisen tilikauden liikevaihto on vähintään kaksinkertainen verrattuna kolmen vuoden takaiseen tilikauteen.

Ajanjakso: Annualisoitu kasvu lasketaan kolmen vuoden kasvun perusteella.