Sadan hengen opiskelijaryhmä oli jäädä jumiin Lappiin, kun rajat laitettiin kiinni: "Tuntui absurdilta, että eivätkö he pääse pois maailman turvallisimmasta paikasta"

Sadan hengen opiskelijaryhmä Liettuasta vietti viidettä lomapäivää Aikamatkojen järjestämällä Lapin matkalla viime lauantaina, kun Liettuasta alkoi kuulua huhuja rajojen mahdollisesta sulkemisesta koronaviruksen takia.



– Meillä on pieni toimisto Liettuassa ja sieltä työntekijät kertoivat, että liikkuu uutisia ja huhuja, että maa on laittamassa rajoja kiinni. Myös opiskelijat saivat huolestuttavia viestejä tuttaviltaan, Aikamatkojen perustaja Mikko Koistinen kertaa epäselvää tilannetta.

Itkua ja epätoivoa

Liettuan hallituksen huhuttiin ilmoittavan rajojen sulkemisesta sunnuntaina, mutta kukaan ei osannut sanoa, mitä se tarkoittaisi Suomessa lomaileville vaihto-opiskelijoille.

Matkatoimisto alkoi selvittää tilannetta. He kontaktoivat bussifirmoja ja lentoyhtiöitä, jotta lomalaiset pääsisivät mahdollisimman nopeasti takaisin, eivätkä jäisi jumiin Lappiin.



–Tilanne muuttui koko ajan.Tuntui absurdilta, että eivätkö he pääse pois, sillä porukkahan on maailman turvallisimmassa paikassa, Lapissa, Koistinen kertaa ajatuksiaan.

21-vuotias saksalainen Phil Voelmicke oli myös mukana Lapissa. Hänen mukaansa suomalaiset pitivät hyvää huolta siitä, että tilanne pysyi hallinnassa.



– Tiesimme, että panikointi ei auta mitään. Seurasimme uutisia internetistä, mutta kaikki tuntui epätodelliselta. Toisaalta saimme nauttia taivaallisen kauniista Suomesta, mutta samalla tajusimme, että virus tulee vaikuttamaan myös meidän matkaamme.

Aikaa yksi päivä

Lauantaina kello 23 tienoilla lomalaiset saivat tiedon, jonka mukaan opiskelijoiden tulisi palata Liettuaan ennen maanantaita, jotta he ehtisivät maahan ennen rajojen sulkeutumista. Aikaa saada vaihto-opiskelijat takaisin Liettuaan oli siis enää yksi vuorokausi.



– Olihan siellä jännittynyt ja hermostunut tunnelma. Oli itkua ja epätoivoa, mutta tietenkin suurin osa oli rauhallisesti. Kaikki kuitenkin halusivat palata Liettuaan, Koistinen kertaa tunnelmia.



Koistisen mukaan bussilla oli mahdotonta enää ehtiä ajoissa. Sadan hengen ryhmää ei myöskään saatu mahtumaan jo olemassa oleville reittilennoille.

Käyttöön viimeinen oljenkorsi

Koska Aikamatkat oli aiemmin järjestänyt ryhmilleen yksityislentoja Finnairin kautta, ajattelivat he käyttää viimeisen oljenkorren ja pyytää apua Finnairilta.

– Sunnuntaina iltapäivällä selvisi, että Finnairin kone saataisiin lähtemään ajoissa. Oli todella vapauttavaa saada se tieto, Koistinen kertoo.

Vaihto-opiskelijat kuljetettiin sunnuntain aikana Kittilään, josta lento kohti Liettuaa lähti klo 19.46.



– He pääsivät kotiin aivan viime hetkellä. Kone oli siellä klo 21.46.



Maanantaina Liettua sulki rajansa.

Vastassa tiukka karanteeni

Phil Voelmicke kertoo, että saavuttuaan Liettuaan heidän tuli ensiksi odottaa lähes kaksi tuntia ennen kuin heidät otettiin vastaan lentokentällä. Lopulta vastassa oli eristysasuihin pukeutuneet viranomaiset.



– Tajusimme, että he ovat tosissaan karanteenin kanssa. Siellä oli tusinoittain viranomaisia odottamassa meitä eristysasuissa. He ottivat meistä valokuvia ja mittasivat lämmön, Voelmicke kertaa tapahtumia.



Lentokentältä Voelmicke suuntasi opiskelukaupunkiinsa Kaunasiin, jossa hän on edelleen karanteenissa.



– Olimme Kaunasissa puolen yön jälkeen. Olimme todella onnellisia siitä, että pääsimme kotiin.

Koska Voelmicke asuu normaalisti asuntolassa, hänet vietiin karanteeniin sitä varten erikseen valmisteltuun tilaan. Hän ei saa poistua kameroilla varustellusta karanteenista kahteen viikkoon.



– Vaikka kenelläkään ei ole koronaviruksen oireita, ymmärrän hyvin, että kaikki nämä toimenpiteet ovat tarpeen. Kamerat tarkkailevat meitä 24/7, mutta haluan muistuttaa, että kaikki ovat kohdelleet meitä ystävällisesti.

Helpotuksen huokaisu