Justus Räikköstä, 17, odottaa kivikova haaste – maineikas moottoriurheiluperhe teki jo synnytyssairaalassa selväksi, mitä tuleman pitää: "Siitä se alkoi"

Tämän projektin nimissä perustettuun talliin pestattu Kovalainen on toki se sama Heikki , joka ajoi ykkösissä vuosina 2007–2013 ja saavutti yhden GP-voitonkin. Sen sijaan Räikkönen ei suinkaan ole vuoden 2007 mestari Kimi vaan hänen veljenpoikansa Justus , 17.

Kuten arvata saattaa, moottoriurheiluinnostus on Justus Räikkösen tapauksessa tullut verenperintönä.

Isoisä Matti oli jo aikanaan kova moottoriurheilumies, ja hänen innostuksensa siirtyi myöhemmin myös Kimi- ja Rami -pojille – ja nyt siis edelleen Justukselle, jonka Kristiina -äidilläkin on autourheilutaustaa niin kuljettajana kuin kartanlukijana.

Tosissaan muttei totisesti

Ensi kaudeksi laukka vain kiihtyy. V1600-luokan Ford Fiesta ja SM5-luokka vaihtuvat SM3-luokkaan ja siinä käytettävään Rally4-autoon, joka on Räikkösen tapauksessa mallia Peugeot 208.

– Ihan hyvin on testikilometrejä alla kesällä, mutta talvella ei ole vielä metriäkään. Ehkä se pienoinen haaste tulee olemaan, mutta en piiloudu sen alle. Kaikilla voimilla lähden taistelemaan parhaasta mahdollisesta tuloksesta, jonka vain pystyn tekemään.

Oppimisprosessi on vielä alkutekijöissään, mutta yhden keskeisen huomion Räikkönen on jo ensimmäisten kahden vuoden aikana tehnyt: turha repiminen ja riuhtominen on ratin ja penkin välissä turhaa.