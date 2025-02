Tuukka Kauppinen, 18, kulkee poikkeuksellista polkua – Kalle Rovanperäkin kalpenee: "Olivat vetäneet jo neljästä viiteen päivää"

Viikonloppuna ajetun Tunturirallin voitto nosti viimeistään Tuukka Kauppisen nimen kaikkien suomalaisten rallin seuraajien huulille. 18-vuotias superlahjakkuus osoittaa otteillaan toteen vanhan viisauden, joka kävi selväksi jo Kalle Rovanperän kohdalla joitain vuosia sitten.

Toyotan GR Yaris Rally2:lla ajaneesta Kauppisesta tuli 60. kerran järjestetyn Tunturirallin historian nuorin voittaja. Hän nousi viimeisellä erikoiskokeella Kalle Rovanperän edelle ja voitti myös Esapekka Lapin.

Toyotan Rally1-autolla kisaan osallistunut Rovanperä oli tosin mukana vain testaamassa Hankookin uusia renkaita kahden viikon kuluttua ajettavaa Ruotsin MM-rallia silmällä pitäen, eikä hän virallisesti ollut mukana yleiskilpailussa. Rovanperä antoi lisäksi tasoitusta, sillä hänen renkaissaan oli kaksi milliä lyhyemmät nastat kuin muilla.

– Jokainen ymmärtää sen, että kun Kalle Rovanperä ajaa Rally1:llä ja häviää, ei Kalle ole yhtäkkiä unohtanut, miten rallia ajetaan, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko korostaa.

Toiseksi tullut Lappi ajoi Kauppisen kanssa vertailukelpoisella Rally2-kalustolla ja hävisi 38,1 sekuntia. Neljä vuotta sitten Lappi osallistui MM-osakilpailuna ajettuun Tunturiin niin ikään kakkosluokan kalustolla ja voitti kyseisen luokan aivan pystyyn.

– Voin ihan rehellisesti sanoa, että en uskonut, että Kauppinen voittaa viimevuotisen Ruotsin MM-rallin voittajan, mutta niin vain voitti. Kyllä se vauhti yllätti minut, Tahkon asiantuntijakollega Jari Ketomaa sanoo.

Tahko nostaa vertailuun kaksi muutakin nimeä.

– Lappi ja Teemu Asunmaa ovat kovia päänahkoja, mutta tulevaisuuden tähti ja viime vuoden Suomen mestari Roope Korhonen – tallikaveri samanlaisella autolla – jäi täysin varjoon. Se oli pieni kirsikka kakun päälle.

Vuonna 2023 WRC3-mestariksi kruunattu Korhonen hävisi Kauppiselle reilun minuutin. Kisan aikana kuumeestakin kärsinyt Kauppinen teki 13 erikoiskokeesta ja kaikkiaan 215,17 ek-kilometristä koostuneessa kisassa kuusi pohja-aikaa.

Sekä Ketomaa että Tahko huomauttavat – ottamatta kuitenkaan Kauppisen suorituksesta mitään pois – että Tunturirallin kovavauhtinen tiestö on verrattain helppoa.

– Hyvällä ajotuntumalla pystyy luukuttamaan aika kovaa, kun tiet ovat niin selkeitä ja yksinkertaisia ainakin valtaosin. Nostaisin silti Tunturissa pärjäämisen vielä kovemmaksi asiaksi kuin normaalissa yhden päivän SM-rallissa pärjäämisen, Tahko sanoo.

– Tunturiralli on erilainen kuin perinteiset yhden päivän SM-rallit, joissa nuoret ovat pystyneet säväyttämään varsinkin jos heillä on ollut paikallistuntemusta. Tunturi on vaikea kilpailu siinä mielessä, että siellä kokeneet konkarit ovat oppineet sata asiaa. Siellä on paljon erityislaatuisia juttuja.

Kauppinen saa Tahkolta erityismaininnan kylmäpäisyydestään.

– Hän pystyi taistelemaan näiden tunnettujen kovien jyrien kanssa. Ja kun he alkoivat antaa painetta, hän pystyi ottamaan sen vastaaan ja jopa vastaamaan.

– Lappihan puhui kaiken maailman rengasstrategioista, jotka menivät ensimmäisenä päivänä pieleen. Toiselle päivälle piti olla tuoretta rengasta, ja sitten hän itse sortui ajovirheeseen, kun piti nostaa kyytiä. Oli se yksi huimimpia suorituksia, mitä SM-sarjassa on nähty pitkään aikaan.

Ketomaa huomioi saman asian ja nostaa lisäksi esiin raa'an vauhdin merkityksen.

– Tasaisuus vie joskus pitkälle, mutta kovaa nopeutta pitää löytyä. Se ei auta, jos ajaa koko ajan kolmanneksi tai toiseksi. Huippuvauhti oli vakuuttava.

Toista sataa starttia jo vyöllä

Viime viikonlopun Tunturiralli oli Tuukka Kauppiselle vasta viides kisa nelivetoauton ratissa. Alla oli Toyota GR Yaris Rally2.Taneli Niinimäki / AKK

Kauppinen on ikäisekseen erittäin kokenut ralliautoilija.

Jos Rovanperän rikkoessa MM-sarjan ennätyksiä on toisteltu sitä, miten ikä on hänen kohdallaan vain numero, Kauppisesta voi tehdä saman huomion.

Molemmat ovat kulkeneet täysin poikkeuksellista polkua.

Rallit.fi-sivuston vuonna 2021 tekemästä jutusta käy ilmi Kauppisen ajaneen ralliautolla tuhansia kilometrejä jo ennen kuin hän sai edes ajokortin.

Samana vuonna, ensimmäisellä virallisella rallikaudellaan, Kauppinen kruunattiin junioreiden Suomen mestariksi historian nuorimpana kuljettajana. Ikää oli muutamaa viikkoa vaille 15 vuotta.

Kausi 2022 päättyi SM5-luokan SM-pronssiin, vuonna 2023 tuli SM4-luokan ja vuonna 2024 SM3-luokan mestaruus. Nyt Kauppinen johtaa SM1-luokkaa kahden ensimmäisen osakilpailun jälkeen.

Viikonlopun Tunturiralli oli Kauppiselle vasta viides kerta nelivetoauton ratissa. Asiantuntijoiden mukaan hyppäys nelivetoautoihin kuulostaa kuitenkin suuremmalta kuin mitä todellisuus on.

– Lahjakkaalle nuorelle, joka on ajanut paljon ralliautoa, se on yllättävän helppoa, jos autolla ajaminen vain on selkärangassa. Tuollainen Toyotan Rally2 on niin viimeisen päälle hiottu ralliauto. Se tekee ihan juuri kaiken sen, mitä ratilla haluaa tehdä, jos vain kaasu pysyy päällä ja ajamisessa on se tietty rohkeus, joka Kauppiselta selkeästi löytyy, Ketomaa sanoo.

Tahko nostaa esiin Citroënin C2 R2 -auton, jolla Rovanperä kilpaili aikanaan ensimmäiset vuodet Latviassa, ja Ford Fiesta R2:n, jolla Kauppinen ajoi nuorempana. Molemmissa on Tahkon mukaan mahdollista harjoitella "modernin kisa-auton meininkiin" aivan eri tavalla kuin turvakaarilla varustetuissa vakioautoissa.

– Siinä he molemmat ovat olleet onnellisessa asemassa, Tuukka jopa vielä enemmän kuin Kalle.

Tilastopalvelu eWRC:n tietokannassa Kauppiselle on jo tässä kohtaa uraa kirjattu toista sataa starttia.

– En tiedä, kuinka nuori Tuukka edes oli silloin, mutta olimme jossain Ruuhimäessä testi-ek:lla, ja Tuukka oli meidän kanssamme siellä samaan aikaan sellaisella Fordilla, johon oli tehty penkin korotukset suunnilleen telttapatjoista. Aina kun tankki oli tyhjä, hän pysähtyi ja otti huikan limpparista. Mikko-isä tankkasi auton, ja sitten Tuukka taas lähti. Ja he olivat vetäneet sillä viikolla treeniä jo neljästä viiteen päivää samalla tahdilla.

– Jos Kallesta puhuttiin, että hän pystyi aloittamaan aikaisin ja ajamaan paljon kilometrejä, niin Tuukalla on ehkä jopa enemmän kilometrejä vyöllä. Mutta eipä se osaaminen millään muulla tulekaan.

"Rautio tekee todella kunnioitettavaa työtä"

Markku Rautio (keskellä) tukee avokätisesti Tuukka Kauppisen ralliuraa.Taneli Niinimäki / AKK

Ralliautoilu on nuorille lahjakkuuksille tunnetusti kovaa taistelua rahasta ja resursseista.

Rovanperää ja monia muita ennen häntä auttoi eteenpäin Timo Jouhki. Kauppinen taas liittyi nuoria suomalaisia jo aiemmin avokätisesti auttaneen liikemies Markku Raution luotsaaman Rautio Motorsportin manageroitavaksi viime keväänä.

– Kun Jouhki on jäämässä eläkkeelle, Markku tuntuu vain kiihdyttävän tahtia. On hyvä, että sitä hommaa on nyt ehkä vähän keskitetty. Alkuun se oli sellaista, että vähän jotain jokaiselle, ja silloin siitä ei tullut selkeää tulosta, mutta nyt on löydetty hyvä kaava, Tahko sanoo.

– Siellä vaikuttaa taustalla Mikko Markkula, joka on erittäin kokenut Teemu Sunisen kartanlukijana ja muutenkin pitkän linjan ralliautoilijana. Hän on vähän kykyjenetsijänä hakenut niitä nimiä ja neuvotellut sopimuksia.

Tahko arvioi kahden Toyotan, Kauppisen ja Korhosen, lähettämisen Tunturiralliin maksavan "äkkiä 200 000 euroa viikonlopulta".

– Kaikkien lajiia seuraavien on oltava todella nöyränä, että löytyy tuollaista lajirakkautta ja vastuunkantoa suomalaisen urheilun ja nuorison mahdollisuuksista. Siihen ensimmäiseen askeleeseen tarvitaan rahaa, ja Rautio tekee todella kunnioitettavaa työtä. Otan hatun pois päästä ja kiitän siitä, että hän tekee tuollaista, Ketomaa sanoo.

– Kun uraa lähdetään tekemään tästä eteenpäin ja kun toivomme, että Tuukka Kauppisesta tulee ralliautoilun maailmanmsetari, täytyy tehdä viisaita ja pitkäkestoisia valintoja. Tulee olla pitkäjänteinen suunnitelma ja oikeat kumppanit oikassa vaiheessa.

Puhtaalta pöydältä Ruotsiin

Tuukka Kauppinen ja kartturi Sebastian Virtanen saivat Tunturirallista kotiinviemisiksi legendaariset poronsarvet. Ensi viikolla Ruotsissa kaksikkoa odottaa täysin uudenlainen haaste.Taneli Niinimäki / AKK

Kauppinen nähdään Toyotan ratissa seuraavan kerran ensi viikolla ajettavassa Ruotsin MM-rallissa. Hän debytoi MM-tasolla jo viime kesänä Suomessa ja säväytti tuolloin tekemällä Rally2-autoista neljänneksi nopeimman ajan testi-ek:lle.

Itse kisassa Kauppinen oli 16. nopein Rally2-kuljettaja.

Ruotsia ajatellen menestysnäkymiin on syytä suhtautua maltilla.

– Tunturi pitää nollata ja lähteä puhtaalta pöydältä Ruotsiin. Järki päässä pitää mennä. Siellä ajetaan eri rengasmerkillä ja erilaisilla nastoilla. Hankookin rengas on aika erityyppinen, ja se on varmasti aika opettelua, Ketomaa sanoo.

– Jos se Hankookin rengas olisi kauhean hyvä ollut, olisi Rovanperä varmaan kehunut sitä. Kuuleman mukaan se on kuitenkin aika saamarin liukas, ja sen kanssa on oltava tarkkana.

Tahko huomauttaa, ettei Kauppinen suinkaan ole ainoa suomalainen, jolla on vastaava tilanne edessä.

– Se rengas tulee aiheuttamaan ikävä kyllä lisähaasteen, sillä SM-sarjassa on totuttu vetämään ysimillisellä piikillä, joka puree aivan sairaasti koko ajan. Varsinkin Pirelli kesti lunta ja pöperöä, ja sillä sai mennä aivan hulluna. Pito oli parempi kuin soralla Suomessa.

– Nyt kun siihen lyö alle seitsemän millin nastalla olevan Hankookin, joka ei salli lunta yhtään, ja nasta on pari milliä lyhyempi, se muuttaa ajamisen ajatuksen ihan kokonaan. Pitää miettiä, missä kulmassa autoa ajaa ja kuinka paljon voi heittää. Ja jos jätössä hakee penkasta tukea, se ei jaksa myöskään kaivaa itseään ylös sieltä vaan sutii tyhjää. Kyllähän se on nähty, että Ruotsin MM-rallissa pärjää monena vuonna eri tyypit kuin Tunturirallissa. Se on vähän liiankin kivaa se Suomi-nastalla ajaminen.