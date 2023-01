Sami Kuronen kertoo tietävänsä, missä lähes 80 vuotta kateissa ollut natsiaarre sijaitsee: "Eivät voineet olla niin tyhmiä"

– Katsoin sen videon. Siinä kartta on näkyvissä vain vähän aikaa, mutta tiesin sen löytyvän netistä, joten etsin sen sieltä, Kuronen kertoo.

Tiet lähes identtisiä

Viesti paikalliselle etsijälle

Uutistoimisto Reutersin välittämällä videolla kaksi alankomaalaista etsinnänharrastajaa kertovat oman näkemyksensä aarteen sijainnista. Joko heillä on tietoa, jota Kurosella ei ole, tai sitten etsijät kertovat juttua varten videolla tahallaan väärän paikan.

Nyt Kuronen odottaa vastausta videolla esiintyneeltä Jan Henzeniltä, johon hän myös otti yhteyttä jutun julkaisun jälkeen. Kuronen on myös julkaissut MTV Uutisten jutun haasteeksi suomalaisharrastajille Aarremaanalla-sivuston Facebook-ryhmään.

Kuronen painottaa, että hänellä ei ole tietoa siitä, millä tolalla kansalaisarkeologia on Alankomaissa tai millainen pääsy sikäläisillä on geologisiin tai topografisiin tietoihin eri ajoilta.

– Suomessa se on hemmetin helppoa. Täällä tiedetään merten ja järvien rantojen sijainnit eri ajoilta.

Rakennuksen sisällä?

Aarretta tuskin on haudattu suoraan maahan siitäkään syystä, että rankkasade voisi kastella sen. Natsit ovatkin voineet muurata saaliin rakennuksen yhteyteen.

Harrastus vienyt mukanaan

Kuronen on harrastanut etsintää aktiivisemmin kuutisen vuotta. Samoihin aikoihin harrastuksen suosio on lähtenyt kovaan nousuun Suomessa. Tuloksellista etsintää tekee Kurosen arvion mukaan noin sata suomalaista.

– Aloin saada älyttömän hyvän kuvan siitä, millaista täällä on ollut rautakaudella.

Kuronen on ollut mukana useissa etsinnöissä. Löytynyt on muun muassa arviolta 2500–3000 vuotta vanha pronssikautinen keihäänkärki Porvoosta sekä Bysantissa lyödyn hopearahan palanen 900-luvulta Mynämäeltä. Todennäköisesti käsiin on tarttunut myös palanutta ihmisen luuta 1200 vuoden takaa Uudellamaalla sijaitsevasta polttohaudasta.