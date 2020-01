Yhdysvalloissa 1970-luvulla kadonnut luokkasormus löytyi Kaarinasta – "Kävihän tässä hirveä pulla", kommentoi mystisen löydöksen tehnyt Marko

Leuto talvi on pitänyt maiseman loputtoman marraskuisena vailla toivoa lumesta saati roudasta,.

Metallinetsijälle olosuhteet ovat otolliset. Maaperä on sula, siispä lapio uppoaa vaivatta tutun marjametsän mättääseen.

"Luulin ensin Kinder-yllätykseksi"

Leluksi luultu sormus olikin peräisin Atlantin tuolta puolen

Kotiin päästyään Saarinen laittoi Googlen laulamaan. Ja totta tosiaan, Morse High School on Yhdysvaltain itärannikolla Mainen osavaltiossa sijaitseva koulu.

Kävi ilmi, että sormus oli kuulunut Shawn McKennan -nimiselle miehelle. Hän oli aikoinaan toiminut luokan johtajaoppilaana. Nyttemmin hän on jo edesmennyt.

Sormuksen päätyminen Suomeen yhä mysteeri

– Saattaahan siinä olla jotain sellaistakin, että mies on vaikka unohtanut sen taskuunsa pidemmäksi aikaa, ja luullut sitä kadonneeksi. Sitten hän on saapunut Suomeen sormus taskussa, ja se on sitten pudonnut häneltä täällä jonnekin.