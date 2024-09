Niko Lammisen tyttären Olivian, 1, sydän voi pettää milloin vain – Salkkarit-tähti Axel Milliamilta kaunis ele perheelle

Julkisuudesta tutut henkilöt ottivat toisistaan mittaa hyvän asian puolesta lauantaina 14. syyskuuta, kun Turun Veritas Stadionilla pelattiin Some vs TV-hyväntekeväisyysjalkapallo-ottelu .

Perhe pääsi kotiin kuukausi Olivian leikkauksen jälkeen. Tytölle tehtiin toinen leikkaus syksyllä 2023, ja kolmas on tulossa vuonna 2025 tai 2026.

– Joka päivä on meille uusi päivä, emme osaa suunnitella mitenkään pitkälle. Meille on sanottu, että sydänvian takia Olivian sydän voi pettää milloin vain. Seuraava leikkaus on suunniteltu, mutta sitä ei koskaan tiedä, miten siinä käy, Niko kertoi.